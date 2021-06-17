气变或导致亚热带和温带蚊子全年活跃

科技日报北京6月16日电 （实习记者张佳欣）世界许多地方的人们在夏季面临蚊子的滋扰。但或许会令人崩溃的是，根据美国佛罗里达大学农科院的研究人员14日发表在《生态学》上的最新研究，在气候变化较为显著的地方，这些传播疾病的昆虫有朝一日可能会成为一个常年性的问题。

这项研究的资深作者、佛罗里达大学野生动物生态和保护系助理教授布雷特·谢弗斯说：“在热带地区，蚊子一年到头都很活跃，但世界其他地方的情况并非如此。在热带以外，冬季的低气温会限制蚊子的活动，导致其进入一种名为‘滞育’的冬眠状态。”

随着气候变化，科学家预计夏季会更长，冬天会更短、更温暖。为了解这种变化对冬眠的蚊子意味着什么，研究人员对在盖恩斯维尔及其周围地区收集的蚊子进行了实验。盖恩斯维尔是佛罗里达州中北部的一个小城，位于亚热带和温带气候的分界线上。

科学家们用会释放二氧化碳气体的捕蚊器引诱了18种类型的28000多只蚊子，并从收集的蚊子中随机抽取了大约1000只蚊子进行了测试。每只蚊子都被放在一个小瓶里并被放入水中。随着时间的推移，研究人员改变了水温，从而提高或降低瓶子内的温度。科学家们监测了每只蚊子的活动，当蚊子不再活动时，意味着温度达到了上限或下限。

研究发现，这些蚊子在实验过程中能够很好地耐受高温。研究人员表示，这些高温往往远高于气象站测得的平均环境温度。

通过比较一年中不同时间收集的蚊子对温度变化的反应后发现，这些蚊子可以适应环境的变化，忍受一定弹性的温度范围。在春季，当夜间温度仍然较低而白天温度开始回暖时，蚊子可以忍受更大范围的温差。到了夏天，这个范围就会缩小。秋天开始降温时，该范围又会扩大。这意味着，随着气候变化使秋季和冬季变得更温暖，更温暖地区的蚊子已经做好了在这段时间内活跃起来的准备。

目前，研究人员还在研究是什么原因让蚊子能够适应温度的快速变化。他们说，从研究得知，气候变化影响蚊子活动，而蚊子又会传播影响人类和动物的疾病。因此这项研究可帮助人们更好地应对气候变化带来的影响。