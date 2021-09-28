莫把医院安全秩序管理当成负担

日前，国家卫健委、最高法、最高检、公安部等八部门发布《关于推进医院安全秩序管理工作指导意见》（简称《指导意见》），在全面提升医院安防系统建设水平、加强源头治理、有效预警防范、切实强化应急处置工作、加强医院安全秩序宣传教育等方面提出了具体要求。其中，强化医院警务室建设，公安机关应当在三级医院和有条件的二级医院设警务室，以及医院建立安检制度等内容，引起广泛的社会关注。

近年来，在推进医院安全秩序管理方面，相关法律法规、政策措施密集出台。从明确医院为公共场所、要求医院安保人员按医务人员比例配备，到新修订的《医师法》中强化对医师的保护，都属于提升医院安全系数的治本之策。此次八部门发布的《指导意见》，对过去诸多医疗安全措施进行了归纳，使医院安全秩序管理更加规范、完整和有章可循。

强化医院安保是大势所趋，但要看到，这项工作仍面临一些困难。最典型的是，不少人将强化医院安保视为一种负担。对于一些财力本就吃紧，甚至背负较重债务的医院，加大安保投入，无论是人防、还是物防、技防，都会是个不小的负担。此外，有的医务人员虽然对身处更加安全的环境而高兴，但也担心个人福利会受到影响。有的患者还担心严格的安保措施会延长看病的过程和时间，给看病带来诸多不便。

安全的环境是诊疗得以顺利实施的前提，失去了这个前提，诊疗的风险与不准确率都会上升。不难想象，如果医务人员和患者普遍缺乏安全感，不仅医患关系会受到影响，就诊秩序容易出现混乱，甚至还会影响诊疗行为的准确和安全性，比如有的医生不敢为患者作出选择，进而可能影响诊疗质量。如果安全没有保障，医患将形成双输的局面。而增加安保投入，在安检方面多花些时间，表面上是付出，背后却有大收益，无论看经济效益还是社会效益，都是十分值得的。

当然，医患在这方面的担心也应该得到正视。比如，安检措施得到强化的同时，便民措施也不能受到太大影响，尤其对于病情较急、行动不便的患者，安检措施更需做到人性化、便捷化。还要看到，安检措施持续强化和便民措施日益增加，两者都已形成趋势，如果不能平衡好安全与便捷的关系，两者的矛盾可能变得更为突出。如何更好地兼顾安全与便捷，考验着医院管理者的智慧。

当前医患关系出现了一些可喜变化，比如受疫情影响，医务人员的付出增加，也受到更多尊重，温馨的医患互动变多了；伤医事件、医闹行为明显减少，医患关系变得更加和谐。此外，过去偏冷的医学专业，也受到考生们的广泛青睐，从侧面证实了医患关系改善带来的积极变化。

然而，这些变化不是放松医院安全管理的理由，医院安保面临不进则退的紧迫感，稍微松懈，就可能错失大好时机。理应趁热打铁，一鼓作气营造更加安全的医疗环境，切实造福于医患双方。