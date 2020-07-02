安检点启用 北京医院安全管理新规生效

友谊医院门诊楼的入口，多了一道“安全门”。7月1日起，《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）正式施行，同时，北京友谊医院也将启动入楼安检。

《规定》明确，建立安全检查制度，在医院入口或者重点区域入口进行安全检查，严防各类禁限物品进入医院。同时，明确要求医院为急危患者设置安检绿色通道。

据首都医科大学附属北京友谊医院副院长李昕介绍，目前医院已完成安防系统升级，实现了高清监控摄像、人脸识别、门禁系统、一键报警装置等升级改造工作。在通州院区，人脸识别摄像头还与属地公安联网，可及时发现在逃犯等重点人员和可疑人员，保障医护人员和患者的安全。

此外，医院建立了警务工作室，由西城区天桥派出所和通州区焦王庄派出所派驻常备警务人员。

实际上，早在2018年，友谊医院已经在部分区域设置了安检设备作为安检试点。运行一年多来，共检出刀具等危险品400余件。

除友谊医院外，北京朝阳医院也于今年3月开始了安检点。“通过3个多月的安检试点工作，广大患者及家属对医院实行安检的目的和意义有了更高的认识，基本上都能配合医院进行安检。” 首都医科大学附属北京朝阳医院副院长李德令说道。

医院安检的最终目的还是为了保障医院秩序安全，解决医患纠纷。据介绍，朝阳医院对存在纠纷隐患的患者，提前做好预案。同时增加社工办安保力量，以保障社工办人员的工作安全。在医管中心的指导下试行医疗纠纷风险评估预警机制，对医疗纠纷逐个进行评估，按风险等级进行分类分级管控。

《规定》也指出，对扬言实施暴力、多次到医院无理缠闹、醉酒等高风险就诊人员，医院应当采取风险提示、安排治安保卫人员陪诊、安排相关医务人员回避、报告公安机关进行预防处置等措施。

据悉，北京市已经制定下发了《关于加强疫情防控期间医疗卫生机构安全保卫工作的通知》《关于加强新冠肺炎疫情防控期间医务人员安全保护工作的通知》等文件，提出确保医院安全秩序的要求。“持续组织开展改善医疗服务行动和百日安全行动，先后推出60余条提升医疗服务品质的具体措施，围绕改善医疗服务、确保系统安全稳定。”市卫健委发言人高小俊介绍称，下一步，将各医院贯彻落实《北京市医院安全秩序管理规定》情况与平安医院建设、医院等级评定、绩效考评等挂钩，决定对检查中发现医院落实不到位的问题，在依据《规定》追责的基础上，再依据党纪党规和公务员法等作出严肃处理。（记者 陶凤 常蕾）