满足二孩、三孩生育需求 新“两纲”有这些举措

人民网北京9月27日 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室举行《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》发布会。国家卫生健康委党组成员，国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红在会上介绍，目前，我国妇幼健康事业取得显著成绩，妇幼健康制度建设更加定型，妇幼健康服务能力显著提升。2020年，全国孕产妇死亡率为16.9/10万，婴儿死亡率为5.4‰，5岁以下儿童死亡率为7.5‰，妇幼健康核心指标已达到并位居全球中高收入国家前列。

“在新冠肺炎疫情防控工作中，周密部署孕产妇、儿童等重点人群健康保障，动态监测孕产妇、儿童新冠肺炎疫情，不断完善诊疗建议并纳入国家《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》，并向全球分享。”余艳红指出，但我国妇幼健康仍面临发展不平衡、不充分的问题，出生缺陷防治任务仍然艰巨。尤其是随着生育政策调整，二孩、三孩生育需求的增加，高龄产妇比例升高，对优质均衡的医疗保健服务提出了更高要求。因此，新“两纲”就继续降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率提出新的目标，并设置相应的策略措施。

余艳红介绍，新“两纲”特别关注提升优生优育水平，提高出生人口质量。具体来说，在新“妇纲”中设置了“生殖健康和优生优育知识全面普及，促进健康孕育”的目标，就加强妇幼健康服务体系建设，保障孕产妇分娩安全，提高妇女生殖健康水平提出策略措施，包括强化妇幼健康服务基层网点，强调培养复合型人才，提倡科学备孕和适龄怀孕，提供生育全程基本医疗保健服务，持续推进高龄孕产妇等重点人群的分类管理和服务，全面落实母婴安全五项制度，将生殖健康服务融入妇女健康管理全过程，规范人类辅助生殖技术应用等内容。在新“儿纲”中，细化和完善了出生缺陷防控相关目标，并提出建立多部门联动、防止出现缺陷的工作机制、落实出生缺陷三级防治措施，强化婚前、孕前保健，提升产前筛查和诊断能力，扩大新生儿疾病筛查病种范围，促进早筛早诊早治和加强出生缺陷防治基础研究等策略措施。