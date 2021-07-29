北京市举办妇幼健康主题宣传活动

7月27日，北京市卫生健康委举办主题为“健康妇幼 护佑生命”的妇幼健康宣传活动，旨在全面开启新时代北京市妇幼健康工作发展的新征程。

本次活动推出北京协和医院等10家“北京市妇幼健康文化建设特色单位”及北京大学人民医院王山米等10位北京市“最美妇幼人”。

活动推出“人生第一证”线上申领惠民服务。出生医学证明线上申领于2021年4月开始试行，6月全面推行。出生医学证明线上申领具有信息精准、无纸张，办理自由、零跑腿，数据连通、服务优等特点。

活动发布《北京市妇幼健康事业发展报告（2011—2020年）》，报告显示，十年来，北京市妇幼健康事业取得巨大进步，妇女儿童健康水平显著提升——

一是妇幼健康水平高位提升。北京市女性期望寿命持续增长，孕产妇死亡率明显下降，儿童死亡率持续向好，出生缺陷综合防治效果明显，妇女儿童常见病有效控制。

二是妇幼健康服务持续改善。北京市坚持以妇女儿童健康为中心，不断完善政策制度和服务链条，逐步实现从婚前、孕前到整个生命不同阶段的全程健康服务与管理。

三是妇幼健康服务体系更加健全。北京市形成以妇幼保健机构为核心，以基层医疗卫生机构为基础，以大中型综合医院、专科医院和相关科研教学机构为支撑的保健与临床相结合的妇幼健康服务网络。

四是妇女儿童生命安全保障更加有力。围绕母婴安全一条主线，遴选市级危重孕产妇救治中心、市级危重新生儿救治中心，搭建市区两级危重孕产妇及新生儿救治转会诊网络。推行妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告、约谈通报母婴安全五项制度。系统开展分钟行动、多科行动、标化行动、升级行动、保障行动、全程行动六项母婴安全行动。创建国家级母婴安全优质服务单位，不断筑牢母婴安全基石。

五是出生缺陷防治网络更加严密。北京市多部门联合启动“绿芽行动”，大力推进婚前医学检查及孕前优生健康检查一键预约、一站服务、一证共享的“三个一”服务。推进统一机构设置、统一人员配备、统一服务流程、统一配套政策、统一管理清单、统一绩效考核的“六统一”管理。

六是妇幼健康服务内涵全面提升。多部门共同推进儿童早期综合发展服务工作，实现各区儿童早期综合发展服务中心全覆盖。