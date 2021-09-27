家人得了“疑心病”？不妨试试冷处理

作为疾病焦虑障碍患者的亲友，当患者又开始反复抱怨他们的“症状”时，比较好的选择是忽视他们的抱怨和担忧，撤销曾给予的特殊关照。这种应对措施看似冷漠，但实则能中断症状恶化的负向循环。当患者反复抱怨和担忧，却不再能获得外在强化后，症状理论上会随之消退。

眼下，不少企事业单位组织员工进行年度体检。不过，对于有些员工来说，即便体检报告显示无异常，他们也没法安心，总觉得自己身体有毛病，一定要去医院再好好检查一番才放心。“疑心病”这个词，似乎是对这类人最贴切的描述。

那么，在心理学上怎么看待“疑心病”？“疑心病”又为何会出现？若身边人有了“疑心病”我们又该如何有效规劝呢？

“疑心病”学名“疾病焦虑障碍”

从临床表现上来看，人们口中的“疑心病”，最接近于心理学上的“疾病焦虑障碍”。罹患该障碍的人，深陷自己可能患有某种严重疾病的焦虑和恐惧之中。出于对身体健康的担忧，他们经常会辗转各大医院，进行详细检查，可检查均表明：他们没有任何形式的器质性病变。

不过，即便有了医院的诊断，他们仍认为自己有“病”，只不过由于诊断仪器不够精密或医生的疏漏导致症状未被查出。一次无恙的检查结果，只能令他们获得短暂的安宁，但不消数日，他们就又会要求复诊。

值得强调的是，患者并非是在假装有病，他们主观上真切地感受到了自己的“病痛”，而且对于可能罹患致死性疾病的恐惧也是真实的。只不过，这并非一种生理上的疼痛，而是心理上的。若外人对他们的痛苦表示质疑，往往会招来他们的激烈反驳。

症状产生由多种因素造成

在疾病焦虑障碍患者的脑成像研究中，科学家们发现相较于正常个体，这类患者对于自身生理感觉或躯体不适的感受性比较高，而这主要是由于他们的前脑岛和前扣带回脑区被激活，从而导致他们能更敏锐地感受到身体的细微变化，并对此产生过度关注。

除了生理层面的敏感性外，在认知层面，这类人对于躯体信号的灾难化解释，是促使症状产生的直接因素。认知行为理论认为，人们对自身体验的解释会直接影响认知。例如，大量运动后，我们会心跳加速、呼吸急促，一般人可能将这种体验解释为“有点儿累了”，不会唤起强烈的情绪反应；可若换作疾病焦虑障碍的患者，他们可能就会觉得“自己身体素质变差了”“心脏病要发作了”，进而引发强烈的焦虑和恐惧情绪，促使血压升高，甚至使本来微弱的疼痛感变强。

家族病史研究显示，患者的这种灾难化解释倾向，很可能继承自原生家庭。换句话说，他们的抚养者很可能也是该障碍的潜在患者，以至于孩子无意中模仿了父母的思维方式和不健康行为。此外，由于过分关心自身病症，导致这些父母经常会忽略孩子的情感需要。时间一长，孩子就会发现唯一能获得关心的途径就是“生病”。因此，他们习惯于用身体上的不适来表达情绪，而这种童年时期的生存策略延续到了成人时期。

综合来说，生理层面的易感性、认知层面的灾难化倾向以及家族中的心理遗传性……多重因素的叠加，使得身体哪怕有一点点的不适，都会使患者觉得要遭受灭顶之灾。

“冷漠”疗法可减轻症状

罹患疾病焦虑障碍的人往往敏感多疑、固执且谨小慎微，因此说服他们接受心理治疗绝非易事。

行为主义心理学认为，疾病焦虑障碍能够维持，很大程度上是持续受到了周边环境的强化。童年时期，孩子患病时父母给予的特殊关注充当了“强化物”。而当长大成人后，提供特殊关注的对象，就可能转变为了医生和亲友。由于体质上的敏感性，加上他们习惯于夸张表述症状，这就使得医生倾向开出更强效的药物，也促使患者接受了更多诊断检查。而这很可能使他们间接获得了，来自职场和亲友的大量同情，甚至是免除了生活上本应承担的许多责任。换句话说，周边人的关心，不仅没有减轻症状，反而强化了他们反复求医的不良行为。

因此，作为疾病焦虑障碍患者的亲友，当患者又开始反复抱怨他们的“症状”时，比较好的选择是忽视他们的抱怨和担忧，撤销曾给予的特殊关照。这种应对措施看似冷漠，但实则能中断症状恶化的负向循环。当患者反复抱怨和担忧，却不再能获得外在强化后，症状理论上会随之消退。

与此同时，应持续对患者的建设性行为和正向品质给予“鼓励”，反复关注他们身上有价值的部分。久而久之，患者很可能会放弃低效的“症状”，转而通过主动帮助他人，这种更加积极的方式来获得周边人的接纳和认可。

（祝杰 国家三级心理咨询师）