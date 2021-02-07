胃食管反流总复发？试试这7个方法

你是否有过吐酸水，频繁打嗝的经历，又或者进食辛辣食物、火锅烧烤后胸口火辣辣的不适？如果经常有类似的症状，就很有可能是患上了胃食管反流病。

江苏省中医院消化科曹婷婷副主任中医师介绍，胃食管反流病是指胃内容物反流入食管或口腔、咽喉、肺部引起的症状和并发症，为常见的消化系统慢性病。胃食管反流病具有反复发作的特点，严重时可显著影响生活质量，且导致食管腺癌的风险增高。

胃食管反流病病因复杂，与遗传、抗反流防御机制减弱、食管高敏感、精神心理因素等相关，其中主要的危险因素包括年龄、吸烟、饮酒、肥胖、某些药物影响、社会心理因素等。

胃食管反流病典型的临床表现是烧心和反流，其他症状还包括胸痛、吞咽困难、嗳气、咽部异物感、咳嗽、气喘等，有部分症状不典型，易造成误诊。烧心通常是指胸骨后烧灼感，而反流是指胃内容物向咽部或口腔方向流动，反酸是常见表现。

想要改善及控制症状，主要需要戒除能诱发或者加重胃食管反流的不良生活习惯。例如，用餐不宜过饱，睡前不吃东西，避免高脂饮食，注意戒烟酒等等。

如何预防胃食管反流病复发呢？曹婷婷副主任中医师指出，不良生活习惯及不当饮食均可诱发反流症状，因此积极调节和合理改变对防止疾病反复发作至关重要。主要包括以下几点：

1.超重或者肥胖可使腹压增加，尤其是腹型肥胖，腹压增加后可加重反流症状，所以积极减重是非常必要的。

2.烟酒均为反流的重要诱发因素，摄入量越大，反流发生率越高，所以，积极戒烟酒是控制反流反复发作的有效方法。

3.合理饮食。许多食物和饮料可加重反流，应尽量避免或减少食用，如辛辣或酸性食物、高脂饮食、巧克力、咖啡、浓茶、糯米、红薯和碳酸饮料等。适当增加蛋白质摄入、高纤维饮食等则可帮助改善反流。

4.切忌暴饮暴食，睡前3小时最好避免再进食，餐后也不宜立即平躺，应适当活动。

5.胃食管反流病与精神心理因素有非常密切的关系，高度紧张、焦虑、抑郁等不良情绪可诱发或加重疾病，因此，患者平时需要注意情志调护，避免精神刺激，维持心态平衡，保持积极乐观的情绪，做到劳逸结合，如不改善可寻求心理治疗。

6.必要时可适当抬高床头，或采取左侧卧位都能在一定程度上减少反流的发生。

7.一些导致腹压增加的其他因素，如经常穿紧身衣、腰带过紧、反复弯腰、屈曲等，也应适当注意纠正。