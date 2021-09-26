厦门本轮疫情首批7名患者治愈出院

9月25日，7名治愈患者在医务人员及工作人员的引导下走向转运救护车 供图/新华社

据国家卫健委消息，9月24日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例38例。其中境外输入病例28例（广东9例，云南7例，上海6例，北京1例，天津1例，辽宁1例，福建1例，湖北1例，广西1例）；本土病例10例（黑龙江8例，均在哈尔滨市；福建2例，其中莆田市1例、厦门市1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者560人，重症病例较前一日减少4例。

哈尔滨

第一轮核酸检测全部完成

9月25日，哈尔滨市人民政府新闻办公室举行疫情防控第三十一场新闻发布会，哈尔滨市卫健委副主任柯云楠通报疫情防控总体情况及新增病例相关信息。9月24日0时至24时，哈尔滨市新增新冠肺炎确诊病例8例，均在巴彦县。

新增确诊病例均是在集中隔离医学观察期间及开展全员核酸检测中筛查发现的，9月24日，新冠病毒核酸初筛结果呈阳性，闭环转运至哈尔滨市第六医院进行隔离治疗，专家组依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版 修订版）》，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。有关部门已对所有排查出的密切接触者和密接的密接全部落实隔离管控措施,并进行追踪排查，对涉及的小区进行封闭管理，对其曾经活动过的场所进行终末消毒和封闭管理。

在国务院联防联控机制综合组黑龙江工作组的指导下，哈尔滨市第一时间启动了全员核酸检测。9月24日，第一轮核酸检测已全部完成。

目前，流调溯源工作正在国家、黑龙江省疾控专家指导下紧张有序进行，防控形势严峻复杂。

对于巴彦县的疫情情况，9月25日，巴彦县委副书记、县长汪育欣在市疫情防控第三十一场新闻发布会上，通过视频连线形式介绍巴彦县新冠肺炎疫情防控相关情况。从9月21日起到现在，巴彦县已经完成了两个轮次全县全员核酸检测。重点地区兴隆镇和兴隆林业局已经完成了四轮全员核酸检测，现正在进行第五轮全员核酸检测。目前，全县防疫物资和主要生活物资供应充足、价格平稳。

截至目前，巴彦县共排查密接1215人，次密接768人，共计1983人。现集中隔离已超过1500人，对需集中隔离人员巴彦县一直全天24小时进行隔离转运。

在区域风险等级方面，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家咨询组综合评估研判，哈尔滨市指挥部决定，自9月25日0时起，将哈尔滨市巴彦县兴隆镇兴隆林业局有限公司街道办事处全域调整为高风险地区，巴彦县兴隆镇（兴隆林业局有限公司街道办事处）利民家园小区、安民家园小区、安民新城小区、恒隆花园小区A栋、文化嘉园小区、兴林七委、兴隆林业局文化家园1号楼、兴隆林业局平安居1号楼、巴彦县兴隆林业局社区卫生服务中心等9个区域不再单独设为中风险地区。其他地区风险等级不变。

调整后哈尔滨市高风险区1个：巴彦县兴隆镇兴隆林业局有限公司街道办事处全域。中风险区1个：南岗区爱达88小区。

厦门

7名病例两次连续核酸阴性

9月25日下午，厦门市人民政府新闻办公室召开厦门市疫情防控情况新闻发布会。

9月24日0时至24时，厦门共报告新增确诊病例1例，来自同安区新民镇，从密切接触者中发现。病例罗某军，男，65岁，是确诊病例98何某兵的密切接触者，被诊断为轻型病例。

截至9月24日24时，厦门累计报告确诊病例223例。其中，思明区9例、湖里区8例、海沧区8例、同安区198例；累计报告密切接触者8495人、次密接者15962人，采取了相应的管控措施。

在病例救治情况方面经过积极治疗，已有1名危重症患者转为重型，6名重症患者转为普通型。此外，目前已有7名病例两次连续核酸检测为阴性，身体恢复良好，经国家省市专家组复核确定符合出院标准，于25日上午治愈出院。这些治愈病例将在厦门大学附属翔安医院接受康复治疗和定期健康监测。

截至25日16时，定点医院现有厦门确诊病例重型4人，普通型164人，其余为轻型。另外，漳州市转诊的3例病例均为普通型，病情稳定；安溪县转诊的4例病例中有1例危重型，其余病情稳定。

据介绍，虽然厦门疫情总体呈现下降趋势，但是社区传播风险依然存在，厦门将会开展多轮的核酸检测筛查，排查出潜在的感染人员。9月25日，厦门开展全市全员核酸检测，要求在厦所有人员均须参加全员核酸检测。未参加本次检测的人员，健康码将调整为“黄码”，被限制进入公共场所。

此外，厦门作为国内重要旅游目的地城市，面对突如其来的疫情，文旅部门立即按下“暂停键”。目前厦门旅游景区已全部暂停对外开放，旅行社暂停组接团业务并做好游客退订、退费工作。自本次疫情发生以来，厦门旅行社取消旅游团453个，涉及游客15170人。

莆田

新增1例本土确诊病例

9月25日上午，莆田市人民政府新闻办公室举行莆田市疫情防控工作第十六场新闻发布会，通报莆田市新冠肺炎疫情防控相关情况。

9月24日0时至24时，莆田市共报告新增本土确诊病例1例（为秀屿区）。自9月10日至9月24日24时，莆田市累计报告确诊病例206例（其中境外输入1例、本土205例），无症状感染者3例。累计治愈出院患者14例。在现有191例本土确诊病例中，危重型2例，普通型121例，轻型68例。住院患者继续诊治，总体病情稳定。

此外，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家组综合评估研判，莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部研究决定，自9月24日24时起，仙游县枫亭镇荷珠村由高风险区调整为低风险区; 新增中风险区1个：秀屿区笏石镇荣府一品小区。莆田市其他区域风险区等级不变。

文/本报记者 李铁柱