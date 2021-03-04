3月3日是国际爱耳日暨第22个全国爱耳日，广州市红十字会医院、广州妇女儿童医疗中心、广州市第十二人民医院等多家医院举行科普讲座、健康宣教和免费义诊。记者从广州各大医院了解到，目前广州老年人与儿童听力保健求诊量较大，其中老年性耳聋最为突出多见。但专家也提醒，听力下降不分年龄，年轻人过劳亦需当心。

“近几年来，突发性耳聋出现年轻化趋势，不少20多岁的年轻人，因熬夜、压力大，出现耳鸣或突发性耳聋。”广州市第十二人民医院耳鼻咽喉头颈外科副主任焦粤农表示，听力问题不止是老年人要面对的问题，年轻人甚至是幼儿也会因为环境噪音、长时间佩戴耳机、熬夜等导致听力下降。

广东省中医院耳鼻喉头颈外科主任李云英表示，据世界卫生组织2019年统计数据显示：全球耳聋患者约4.66亿，其中65岁以上的老年性聋大约占1/3，而儿童听力损失约为3400万。听力下降可发生于任何年龄段。李云英呼吁，应重视听力筛查。耳声发射检查可有效筛选出听力损失者，建议有需要人群可加入体检中作为普通听力初筛。