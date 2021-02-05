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培养健康习惯 告别谈“秃”色变

王美华

2021年02月05日08:22 来源：人民网－人民日报海外版

　　“年少不知头发贵，再看已是秃头人”，网络上的这句调侃，不知戳中了多少人心中的隐痛。这些年，脱发问题越来越受关注。

　　其实，掉发是正常的生理现象，万物都有生长周期，头发也不例外。我们的头发就像韭菜，不断地掉，也有新头发不断地生长，这样整体才能维持动态平衡。敲黑板了，每天掉发不超过100根，就不是脱发人！

　　当然，也有不少人“确认过眼神，就是脱发人”，但造成“秃然”的缘由大不相同。从医学角度看，脱发发病原因复杂，除了病理性因素，心理压力大，紧张、焦虑、熬夜等精神因素，饮食不当等都可能导致或加重脱发。

　　对于普通人而言，病理性因素引发的脱发需要寻求专业医生帮助，但在精神因素等方面，我们还有很多可以改进的空间。最重要的一点就是要学会化解压力、放松心情。

　　身处现代社会，生活节奏快，每个人都有自己要完成的“KPI”，压力无处不在：读书、考试、升学、就业、考核、升职、竞选……怎么办？纾压放松是必修课。有人通过运动排解压力，有人在和朋友倾诉中获得安慰，还有人在亲近自然中获得心灵的宁静……化解压力的方式千千万，总有一种适合你。努力找到适合自己的解压方式，才能在社会的“压力锅”中游刃有余。

　　“秃”如其来的烦恼，也在提醒我们养成健康的生活方式。盘点一下那些年踩过的雷：热衷垃圾食品、作息不规律、熬夜成瘾、减肥无节制……每一条都是在脱发的边缘“疯狂试探”。长此以往，或许某天就会发现，头发频频出现在枕头上、衣服上、地板上，就是不在自己的头上。

　　自律没有我们想象的那么难。不妨从今天起，把健康的理念变为行动：少吃一点垃圾食品，按时睡觉、睡饱睡好，把疯狂减肥的念头丢到垃圾桶里……健康，才是值得我们追求的目标。

　　冰冻三尺非一日之寒，健康生活方式的养成也非一日之功，它是一个系统工程。从化解压力到放松心情，从健康饮食到保证睡眠，方方面面都需要绵绵用力，久久为功。当健康成为一种日常习惯，拥有一头乌黑浓密的秀发或许就没那么难了。

(责编：许心怡、许晓华)


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