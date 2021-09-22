中新网9月22日电 据黑龙江省卫健委网站消息，9月21日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例3例(哈尔滨市巴彦县3例)。自9月21日24时起，将哈尔滨市巴彦县兴隆镇(兴隆林业局有限公司街道办事处)利民家园小区、安民家园小区调整为中风险地区。

截至2021年9月21日24时，全省现有境外输入确诊病例6例，本土确诊病例3例。

黑龙江省发生本土疫情，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区(村屯)、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。

目前，国内现有高中风险地区为3+28个(其中黑龙江哈尔滨新增2个、福建厦门新增1个、福建泉州新增1个中风险地区)，提醒广大群众关注官方权威发布，进一步提高防范意识，主动接种新冠病毒疫苗，出门佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离、推广分餐公筷、垃圾分类投放、看病网上预约等文明健康生活习惯。