把互联网医院更好用起来（无影灯）

最近，江苏省扬州市多家医院开设互联网医院，患者就医可享受线上线下同样的医保政策。苏北人民医院互联网医院安排近400名医生在线接诊，日接诊600人次左右，方便了群众就医购药。

在新冠肺炎疫情防控期间，互联网医院发挥其便捷、无接触的重要作用，与实体医院一起线上线下协同配合，将患者急需的特殊医用耗材、药品配送上门或送到指定地点，满足患者复诊购药、医保结算的需要，解了燃眉之急。随着“互联网+”时代的到来，传统医疗行业也开始拥抱互联网。近年来，我国互联网医院数量迅速增多，目前已有1600家。随着数量不断增多，互联网医院如何定位和发展，以避免资源闲置、效率低下或者重复建设，成为迫切需要考虑的问题。

互联网医院没有围墙，不是一个简单把线下医院服务照搬到手机上的网上医院，而是一个通过互联互通、大数据、云计算、人工智能等互联网技术，提供更多更充分的医疗、健康服务的大健康平台和载体。互联网医院不仅可以再造就医服务流程，减少排队、等候时间，方便患者看病，同时也是一个服务更多患者和群众的健康服务载体，有利于医疗机构用较少成本打造形象、吸引患者。这是因为互联网医院不仅连接诊前、诊中、诊后服务，也连接药品、医保、健康管理、家庭医生签约服务、慢病管理等，实现随访患者、诊后服务、全病程管理等。同时，院内数据可以互联互通，医联体机构之间也可以互联互通，实现分级诊疗，减轻大医院接诊压力。在一些区域内，还可以开展影像、审方、检查化验等共享服务。医疗、医保、药品、慢病管理等全链条得以开展，为群众提供全生命周期的医疗健康服务，医疗资源得到更优化配置。

在一些疾病和健康管理方面，互联网医院具有独特的优势。例如，在传染病管理中，互联网医院不存在交叉感染风险；在慢性病管理中，互联网医院可以进行大数据分析，更有利于患者有效用药、治疗，同时在网上复诊、购药，也让患者省心省力；在儿科疾病咨询方面，互联网医院方便可及，能极大缓解家长们的养育焦虑，减少不必要就医。

互联网医院不是地域性的，而是开放的，互联网医院之间如何合理设置、实现错位特色发展，需要规划和引导。监管部门需要考虑医疗行业特点，利用互联网特点，制定具体可操作的监管办法，实现对互联网医院的包容审慎监管。目前，我国对举办互联网医院的实体医院、医生的激励、价格支付等政策还不明确，需要进一步研究和论证，以更好地满足人们对医疗健康服务的需求，体现互联网平台的优势，实现互联网医院的价值。

互联网医院带来了医疗行业的新变革。只有把握互联网和医疗行业规律，从实际出发，满足人民健康新需求，才能走出一条中国特色的“互联网+”医疗健康行业发展道路，为推动健康中国建设贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 19 版）