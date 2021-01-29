乐山市人民医院正式全面托管美姑县人民医院

1月28日，乐山市人民医院与美姑县人民政府正式签署《紧密型医联体托管协议》，全面托管美姑县人民医院。乐山市人民医院派出实力强劲的管理和医疗团队，与美姑县人民医院全体员工共同努力提升医疗服务能力和管理水平，让彝区人民在家门口就能享受到三甲医院的优质服务。

签约仪式上，乐山市人民医院党委副书记陈佳表示，基于过去良好的对口帮扶合作，今天开启全面托管美姑县人民医院的新征程。医院在托管工作中，将通过输出管理、技术和优秀的执行团队，放大优势医疗资源价值，快速聚集优势技术、学科，不断提高美姑县人民医院“造血”能力，打造一个彝汉资源共享、共建、共赢的医疗新格局，将美姑县人民医院建设成为一所让百姓满意、员工满意、政府满意的新型托管医院，为美姑县人民群众提供更加优质、安全、便捷的医疗服务。

市扶贫开发局党组书记马秀蓉回顾了乐山对口帮扶美姑工作情况和取得的成绩，特别是卫健系统干部人才与当地同志同甘共苦，为健康美姑、和谐美姑做出了积极贡献。此次乐山市人民医院全面托管美姑县人民医院将有力促进优质医疗资源共享下沉，有力促进美姑在全面脱贫后向全民健康掀开新的一页。

美姑县委书记马小宁在致辞中表示，乐山市人民医院全面托管美姑县人民医院是美姑县卫生健康事业发展的一件大事，对加快建设健康美姑具有里程碑意义。托管工作将促使美姑县人民医院进一步提升专业化、精细化管理水平，促推医院良性运转，健康发展，为美姑县人民群众提供更加贴心的医疗卫生服务。同时，要加强与乐山市人民医院沟通交流，积极推进医联体人员互通、资源互通、医疗互通，开展形式多样的帮带培训，培养一批骨干技术人才，带动提升县乡、村两级基层医疗队伍能力和医疗水平，为美姑县全面推进乡村振兴和健康美姑事业发展提供坚强保障，为美姑县脱贫奔康事业作出积极贡献。

市卫生健康委员会党组书记、主任陈昆介绍了乐山市人民医院与美姑县人民医院全面托管筹备情况，表示本次托管工作是在以往帮扶基础上的再深化、再融合，双方医疗战略合作正式迈入新阶段。希望市人民医院肩负重托、攻坚克难、不辱使命，高标准完成托管工作任务，力争取得更丰硕的成果，在医联体建设上为全市提供更多经验。

最后，乐山市人民医院党委副书记、院长庞波代表医院与美姑县人民政府正式签署《紧密型医联体托管协议》，全面托管美姑县人民医院。