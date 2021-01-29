莫忘“舌尖上的健康”（无影灯）

国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，我国居民家庭减盐取得成效，人均每日烹调用盐9.3克，与2015年相比下降了1.2克。居民对自己健康的关注程度也在不断提高，定期测量体重、血压、血糖、血脂等健康指标的人群比例显著增加。

“十三五”时期，我国居民人均预期寿命提高到77.3岁，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，为全面建成小康社会打下了坚实的健康基础。但是，我国居民的营养与健康问题依然突出，慢性病防控面临巨大挑战。例如，居民不健康生活方式仍然普遍存在。调查显示，膳食脂肪供能比持续上升，农村首次突破30%推荐上限。家庭人均每日烹调用盐和用油量仍远高于推荐值，居民在外就餐比例不断上升，食堂、餐馆、加工食品中的油、盐使用不够合理。儿童青少年经常饮用含糖饮料问题已经凸显，身体活动不足问题普遍存在。同时，居民超重肥胖问题日益严重，慢性病患病和发病仍呈上升趋势。城乡各年龄组居民超重肥胖率继续上升，有超过一半的成年居民超重或肥胖。

面对慢性病防控形势，党中央、国务院高度重视，将实施慢性病综合防控战略纳入《“健康中国2030”规划纲要》，将合理膳食和重大慢病防治纳入健康中国行动，进一步聚焦当前国民面临的主要营养和慢性病问题，从政府、社会、个人三个层面协同推进，全方位干预健康影响因素，维护居民全生命周期健康，努力营造关注健康、追求健康的社会氛围。

从政府来说，把人民健康放在优先发展战略地位，深入实施健康中国行动，努力全方位全周期保障人民健康。针对居民主要健康问题和影响因素，关注重点人群，完善国民健康促进政策，优化重大疾病防控策略措施，广泛开展全民共建共享的健康行动，倡导文明健康绿色环保的生活方式，重视精神卫生和心理健康，为人民提供更高质量的卫生健康服务。例如，《深圳经济特区健康条例》规定，建立居民健康积分奖励制度等激励机制，对居民参与健康促进、体育健身、健康管理和健康社区建设予以积分。鼓励医疗卫生机构、企业事业单位、社会组织提供积分兑奖服务。

从社会来说，要将健康融入所有政策，加大推进健康支持性环境建设。例如，改善饮食和食物的供应环境，推动健康食堂、健康餐厅建设；鼓励食品企业生产低油、低糖的食品，为居民合理膳食提供更多的支持条件；加强健康城市建设，增加人行道、自行车道、健康步道等公共设施，鼓励绿色出行；改善全民健身支持环境，加大体育、健身、公园等促进身体活动设施建设，并向公众开放。

从个人来说，要树立正确的健康观念，养成健康的生活习惯。近年来，我国居民膳食结构仍不合理，脂肪供能比持续增加，蔬菜、水果、豆制品等摄入不足，个体能量摄入增加。同时，居民体育运动时间普遍减少，静态生活时间增加，导致能量摄入和能量支出不平衡。因此，每个人都要树立“自己是健康第一责任人”的理念，主动掌握营养膳食和慢病防控知识，将“三减”（减盐、减油、减糖）“三健”（健康口腔、健康体重、健康骨骼）融入日常生活中，夯实合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康基石。

健康既是个人的财富，也是国家的财富。春节将至，万家团圆。希望每个人在享受美味佳肴的同时，莫忘“舌尖上的健康”，合理膳食，远离肥胖，共建共享健康中国！

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 19 版）