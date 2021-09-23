食品安全管理的要旨还有人性化

日前，四川达州一所学校因不准带牛奶入校，两中学生被迫蹲在校门口喝奶的消息引发人们对学校食品安全管理的关注。

从网上流传的图片看，两位中学生蹲在校门口把一箱牛奶拆开来一盒接一盒地喝。至于喝了多少，有的说是10多盒，还有的说是12盒。不管具体数字是多少，一口气喝这么多牛奶，感受如何可想而知。

为什么不让学生带牛奶进学校呢？该学校负责人回应，主要是出于保证校园食品安全的考虑。因为该校的学生数量比较多（1万多名），学校又在城乡接合部，学生在外面买食品，若吃了过期食品、霉变食品或者不卫生的食品出现食物中毒，学校“肯定脱不了干系”，所以才出台这样的规定。

这一解释听上去有点道理，而且一切为学生的身体健康着想也没有错。但不让学生带牛奶入校和蹲在校门口喝奶的必然联系在哪里？尽管校方事后称，并没有强迫两名同学喝奶，但显然，在处理此事的过程中，完全可以有更妥善、更合理的方式。

校方把食品安全放在第一位的初衷并没有错，但为什么在具体做法上出现了那么大的偏差？因为禁止将校外购买的食品带入学校，反而给学生的心理和身体带来了不必要的伤害。这需要学校进行反思：安全管理是为了人，但安全管理的要旨不应忽视人性化。

据媒体报道，不少学校附近的超市，都是与学校“有关系”的人开的，安全食品被这些超市“垄断”了。一些学校甚至规定学生只能买在校内开设的超市、小卖部的食品。这就难怪人们据此发出质疑：学校不让学生外带食品，就是为了照顾校内食堂、超市和小卖部的生意。实际上，只要学生带进学校的是正规渠道购买的保质期内的食品，学校没有理由强行阻拦。说到底，学校可以制定相关规定，但也应该充分考虑到学生的实际情况，否则定下的规矩就成了“霸王条款”。

目前，当地教育主管部门已经介入，约谈校长并责令立即整改。有关部门要求该学校，“对于学生家长或社会提出的改进意见，学校也应当吸纳，从而对相关规定进行完善和优化”。该校负责人也表示，学校会召开行政会，就今后科学化、人性化管理学生自带食品进校园的规定进行调整和完善。

知错能改，学校积极整改的态度也算真诚，但这件事带给教育部门的思考却不能就此而停止——任何规定该不该制定，该怎么制定，最终的落脚点都该是“以人为本”。学校的管理说复杂很复杂，说简单也很简单，只要遵循教育规律和学生成长规律，就不愁制定不出科学化、人性化的规定。

（作者：李勤余，系媒体评论员）