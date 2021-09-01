首儿所中选5G+医疗健康应用试点项目

近日，工信部与国家卫健委在工信部官网对“5G+医疗健康应用试点项目名单”进行公示。首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）所长魏永祥牵头申报的《5G+智慧医疗儿童健康管理示范模式及标准建设》项目中选应用试点项目。

受访者供图

首儿所相关人士介绍，计划以国家5G+智慧医疗健康率先试点的任务需求为导向，利用首儿所既往60多年儿童发育保健所积累的系列技术优势及儿童健康信息化建设领域的重要前期基础，联合智慧医疗高新技术企业，建立5G+儿童健康管理网络机构群的创新模式。从儿童的多维度健康发育和高危儿的综合管理服务入手，构建儿童体格信息5G管理体系、儿童营养全息数据5G管理体系、儿童健康睡眠5G监测体系、儿童运动体能5G智能干预体系和高危儿发育评估5G管理体系。在国内率先探索5G+医疗健康的线上和线下同步服务及儿童发育健康管理模式的新业态。

该人士还表示，首儿所于今年4月获得互联网医院资质。互联网医疗平台通过将线上和线下的医疗业务流程深度融合，为患者提供多维度、全周期的线上医疗服务。下一步，互联网医院也将紧密结合5G技术的高带宽、低时延的特性，围绕诊断质控、手术示教、MDT协作、儿童康复等重点方向，丰富5G技术在临床科室的应用场景，通过互联网医疗平台为患儿提供预防、治疗、康复和自主健康管理的一体化服务，推进数字化医疗服务体系建设。