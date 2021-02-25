美国新冠肺炎死亡病例超过五十万

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至美国东部时间2月24日3时24分（北京时间24日16时24分），美国累计新冠肺炎确诊病例超过2826万例，累计死亡病例超过50万例。两项数据都居全球之首。

白宫22日晚举行仪式悼念新冠肺炎病亡者，总统拜登和副总统哈里斯出席。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示：“几十年后人们谈起这件事会说，这是美国历史上可怕的里程碑。”《华盛顿邮报》指出，美国新冠肺炎死亡病例从40万升至50万仅用了34天。其中，今年1月份平均每天就有3100人死于新冠肺炎。

据《纽约时报》统计，截至22日，养老院的新冠肺炎死亡人数超过16.3万人，约占美国新冠肺炎总死亡人数的1/3。在新罕布什尔州，约73%的新冠肺炎死亡病例与养老院有关，在明尼苏达州这一比例是62%。美国65岁以上死于新冠肺炎的人数占死亡总数的81%。美国疾控中心下属国家健康统计中心18日公布的2020年上半年初步数据显示，美国民众平均预期寿命从2019年的78.8岁降至77.8岁，缩短整整1岁，为二战以来最大降幅。

近期，美国境内变异新冠病毒快速传播，给疫情防控带来新挑战。据美疾控中心最新数据，截至23日，全美已有1932例变异新冠病毒感染病例。

《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，美国新增确诊病例数连续5周大幅下降，新增死亡病例数连续2周大幅下降。全美每周新增确诊病例数从1月初高峰时期的约170万例降至本周的不到60万例。福奇认为，尽管美国当前新增确诊病例数持续下降，但“仍然处于一个非常高的水平，我们没有脱离险境”。他表示，美国民众可能到2022年仍需继续佩戴口罩，以阻止新冠病毒传播。

（本报华盛顿2月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 17 版）