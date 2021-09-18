康德智：国家区域医疗中心要立足本省、辐射周边

近日，福建医科大学附属第一医院党委副书记、院长康德智做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目。康德智表示，国家区域医疗中心不仅要解决优质医疗资源不足、分布不均、发展不平衡、不充分的矛盾，还要立足本省、辐射周边、连接国家、面向海外。

康德智介绍，要通过国家区域医疗中心的建设，发挥带动和辐射作用，提升本省综合实力，并辐射省域周边。另外，国家区域医疗中心要联系、连接国家医学中心，起到整体提升作用，充分发挥国家医学中心对国家区域医疗中心的辐射带动作用，通过国家医学中心辐射提升区域医疗水平。

康德智表示，福建医科大学附属第一医院与复旦大学附属华山医院以神经医学学科群、骨科与手外科学科群、感染医学学科群等三大学科群为主，作为国家区域医疗中心重点提升的专科，并进而带动和提升整体的综合实力。

“这三大学科群的定位是要成规模、成体系、成品牌、成辐射力。”康德智称，依托华山医院为主导，两院共建的模式，目前两院共建的新院区，复旦大学附属华山医院福建医院由华山医院派出人员任书记，福建医科大学附属第一医院派出人员任院长。

“我们希望通过两院共建模式尽快实现管理平移和技术平移，把华山医院先进的管理经验、理念和技术，平移到复旦大学附属华山医院福建医院，必要时再结合医院具体情况对管理进行二次创新。希望通过国家区域医疗中心的建设，医院的三大学科群的建设达到国家标准，把复旦大学附属华山医院福建医院建成国家区域医疗中心样板，进而带动福建医科大学附属第一医院整体成为综合性国家区域医疗中心。”康德智说。

康德智认为，国家区域医疗中心建设可以实现优质医疗资源扩容，并将自身发展壮大的同时带动和辐射区域内相关医疗单位。医院可通过自身的建设和发展，挖掘医院潜在优质资源，逐步在管理水平、技术水平和服务能力等方面向国家队靠拢。