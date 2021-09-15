合理膳食行动实施两年进展三大看点

吃得安全、吃得营养是美好生活需求的重要内容。14日，国家卫生健康委员会就健康中国行动合理膳食行动实施两年来进展成效举行发布会。国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司司长刘金峰表示，合理膳食行动实施两年多来，通过抓行动合力、政策规范、标准引领、试点示范、知识普及，政府动员引导社会共建共享、人人参与践行的局面初步形成。

完善预包装食品营养标签

食品营养标签是消费者了解食品中的营养信息、营养特点，从而合理选择食品的重要参考。国家食品安全风险评估中心主任李宁介绍，国家卫生健康委员会正在组织对预包装食品营养标签通则进行修订，修订后新的标准将增加对饱和脂肪和糖的强制性标识要求，消费者通过看标签可以了解食品中的油、盐、糖的营养信息。

据了解，目前的通则强制性要求标识的内容包括能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物以及钠，对其他的营养素可选择性标识。

“消费者购买预包装食品或者点餐的时候一定要养成看标签的习惯，通过看标签了解食品中的营养特性。”李宁提示，血压高的消费者可更多关注钠的标识，血糖高的消费者可更多关注糖的标识，控制体重的消费者可更多关注能量的标识，通过看标签可以选择适合自己的食品，不断提升自己的营养健康水平。

丰富餐饮内涵 推广营养健康食堂、餐厅建设

“我们发现，传统的食堂和餐厅里高盐、高油、高糖烹饪的菜肴普遍较多，就餐者荤菜点得多、素菜点得少，存在营养搭配不合理的现象。”中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强说，2020年，国家卫生健康委员会印发了《营养健康食堂建设指南》《营养健康餐厅建设指南》，科学指导餐饮业提升营养健康服务的供给能力。

丁钢强表示，营养健康食堂、餐厅建设融入了众多营养元素和科学就餐的指导。如要求配备专兼职营养指导人员，定期对食堂和餐厅负责人、服务员和厨师开展营养健康相关培训和考核；要求菜品供应更多样、更符合营养均衡的要求；菜品低盐、低油、低糖，突出健康烹饪理念等。

此外，丁钢强介绍，营养健康餐厅鼓励营养健康菜品创新，要求服务人员对消费者给出合理点餐建议，推荐“三减”（减盐、减油、减糖）菜品。同时，鉴于网络餐饮交易平台点餐日益普遍，鼓励在网络点餐时或在外卖容器上标注营养信息，推动营养健康工作落地。

“营养健康食堂、餐厅建设丰富了餐饮的内涵，也改变了传统食堂和餐厅仅作为餐饮提供场所的局限，突出了营养为公众健康护航的作用。”丁钢强说。

用1300多项标准守护老百姓“舌尖上的安全”

民以食为天，食以安为先。刘金峰说，我国食品安全标准是强制性的，从程序上要规范、透明，从指标上要科学适用，要以食品安全风险监测和风险评估为依据，要符合中国国情和国际通行做法。

“截至目前，我国已经公布食品安全标准1366项，涉及2万多项指标。”刘金峰介绍，这些标准有机衔接、相辅相成，从不同的角度管控食品安全风险，涵盖我国居民消费的主要食品类别、主要健康危害因素、重点人群的营养需求。

“总体来讲，我们已经构建起从农田到餐桌，与国际接轨的食品安全国家标准体系。”刘金峰说。