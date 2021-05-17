合理膳食、公筷分餐、杜绝浪费

今天是新的一周开始，看似和往日没什么两样，但需要提醒广大居民的是，这周是“全民营养周”，5月20日还是学生营养日。每年都有这么个科学说吃饭的日子，今年当然也不例外。

5月15日，也就是上周六，2021全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主场启动会在北京成功举办。今年全民营养周的主题是：“合理膳食营养惠万家”；“5·20”中国学生营养日的宣传主题是：“珍惜盘中餐 粒粒助健康”。

中国营养学会理事长杨月欣发布了2021全民营养周和“5·20”中国学生营养日核心传播主题信息。杨月欣表示，此次营养周的主题希望传播三个方面的核心信息：1.合理膳食，从营养配餐做起；2.公筷分餐，养成卫生好习惯。3.珍惜食物，杜绝浪费。

今年4月29号，我国颁布了《反食品浪费法》，营养周的主题宣传也加入了反对浪费的内容。会上，中国疾控中心营养与健康所丁钢强所长宣读了合理膳食营养惠万家”倡议书，内容包括：

一、合理膳食从每个家庭做起

学习食物知识，会选食物、会看标签；一日三餐要食物多样，合理搭配；多选用原味蒸、煮、炖等健康烹调方式。重视个人和家庭日常膳食管理，把食物多样、清淡、平衡膳食落实到家庭生活的实践中。享受营养与美味，打好全家健康基础。

二、公勺公筷、分餐份餐好处多

倡导餐桌文明事，使用公筷公勺，分餐从我做起、从家庭做起、从小做起。分餐是实现合理膳食和健康生活的良好手段，同时有助于节俭节约。全家一起行动起来，形成中华饮食文化“新食尚”。

三、珍惜食物，减少浪费，人人有责

每个人、每个家庭都要积极树立文明、健康、理性、绿色的消费理念，培养形成按需购买、小分量备餐、不浪费食物的好习惯，做营养健康和合理膳食的支持者和倡导者，让“珍惜食物，减少浪费”成为每个家庭的健康生活方式，更好地支持可持续发展的健康生活。

四、全社会齐动员，兴饮食文明之风

学校、单位食堂、社会化餐厅要以身作则，有计划地设计健康菜肴，减少油、盐、糖使用，少用肥肉、烟熏和腌制肉制品，倡导均衡营养和健康生活方式。

世界卫生组织此前早就指出，合理的膳食是“用最少的钱拯救生命的一个最有力的措施”。通过促进健康的饮食，投入1美元回报的是12.82美元，也就是说，在所有的措施当中合理膳食是最廉价和最有效的健康保证措施。所以，此次全民营养周和学生营养日就是鼓励大家好好学习，将如何健康吃饭的概念推广到每个人、每个家庭，进而惠及全社会，营造推行健康家庭的良好氛围，形成营养、健康、不浪费的生活方式。

文/魏世平