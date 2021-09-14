营养又健康的食品怎么选？专家教你看懂食品营养成分表

人民网北京9月14日电 （记者张文婷）当下，越来越多的消费者在购买包装食品前都会看营养标签，以确保选择适合自己营养又健康的食品。那么，哪些办法可以帮助消费者读懂营养标签呢？国家食品安全风险评估中心主任李宁在国家卫生健康委员会就健康中国行动合理膳食行动实施两年来进展成效举行的发布会上进行了详细解释。

李宁表示，食品营养标签的作用就是向消费者提供食品中的营养信息，消费者一定要养成看营养标签的习惯，通过看标签来了解食品的营养特点，从而帮助自己合理选择食品。比如血压高的消费者可能更多关注钠的标识，血糖高的消费者更多关注糖含量的标识，控制体重的消费者更多关注能量标识，通过看标签可以选择适合自己的食品，不断提升自己的营养健康水平。

某包装食品袋上的营养成分表。 人民网记者 张文婷摄

李宁提到，《预包装食品营养标签通则》强制性要求标识的内容目前包括能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物以及钠，对其他的营养素可选择性标识。以某包装食品的营养成分表为示例，她解释道，一列是反映营养素的种类、一列是每100克食品中各种营养素的含量、一列是NRV营养素参考值百分比。营养素参考值，通俗的来说，就是每人每天每种营养素需要量的参考值。“比如蛋白质的营养素参考值百分比是11%，表示摄入100克这个食品的蛋白质只满足了每人每天需要量的11%，这是远远不够的，所以还需要从别的食物中摄入蛋白质。”她表示。

李宁在会上透露，国家卫健委正在组织对《预包装食品营养标签通则》进行修订，修订后新的标准对预包装食品营养信息标识提出了新要求。比如现行基础上增加了对饱和脂肪和糖的强制性标识要求，消费者通过看标签可以了解食品中的油、盐、糖的营养信息。此外，修订的标准还鼓励在食品包装的正面用文字或者图案形式对营养成分表里的营养信息做补充说明，便于消费者更直观地了解预包装食品中的营养特性。此外，考虑针对儿童青少年谨慎选择高油、高盐、高糖食品增加提示信息，提醒消费者合理地选择预包装食品。

下一步还将调动各方资源，加大对营养标签的宣传力度，让更多消费者学会怎么看标签、怎么读懂标签，从而做到合理膳食。