推动全面无烟立法，让年轻人“放得下”，最好“不拿起”

“90后小伙长期吸烟熬夜心脏骤停”“研究称吸电子烟伤心血管”“我国50%的肺癌因吸烟引起”“吸烟使老年人记忆力下降41%”“过度吸烟或可导致失明”……输入关键词“吸烟”，你会搜索出一连串触目惊心的数字和案例。

烟草对健康的危害已经成为当今世界最严重的公共卫生问题之一。根据世界卫生组织报告，每3个吸烟者中就有1个死于吸烟相关疾病，吸烟者的平均寿命比非吸烟者短10年。国家卫生健康委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》指出，我国吸烟人数超过3亿，2018年，我国15岁以上人群吸烟率为26.6%。我国每年有100多万人因烟草失去生命，如果不采取有效行动，预计到2030年将增至每年200万人，到2050年增至每年300万人。

2019年7月，健康中国行动推进委员会发布《健康中国行动（2019－2030年）》，明确提出15个重大行动，其中就包括控烟行动，提倡无烟文化，关注青少年吸烟问题，鼓励企业、单位出台室内全面无烟规定。该项行动目标为：到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%；全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上。

近年来，北京、上海、深圳、西安等很多城市实施了公共场所控烟条例。今年4月，西安市人大教科文卫委员会，对市政府提请审议的《西安市控制吸烟条例（草案）》的议案进行了审议。委员会提出的其中一个建议是，“教育行政部门应当将烟草烟雾危害和二手烟危害等控制吸烟相关知识纳入中小学健康教育课程，培养青少年的文明意识”。

今年2月，腾讯公司通过其官方微博宣布微信表情“戒烟”，网友直呼“连微信表情都戒烟了”。北京市控烟协会会长张建枢说，新浪、QQ、微信等主流软件的表情包里有吸烟的表情，这些软件在日常生活中使用频率非常高，每一次发送都会产生潜移默化的影响，有诱导青少年吸烟的倾向。协会同北京市网信办沟通，还给马化腾发过邮件，反映这个问题，最终推动了各个平台下架吸烟表情包。

今年3月的全国两会上，代表委员们也积极为推动控烟发声。全国人大代表、贵州省疾病预防控制中心健康教育所副所长何琳建议，保护青少年远离电子烟，加快行业规范出台。全国人大代表、无锡市人民医院副院长陈静瑜建议，国家层面的《公共场所控制吸烟条例》尽快出台，严格按照世界卫生组织《烟草控制框架公约》要求，明确禁止在室内公共场所、工作场所和公共交通工具吸烟，保护公众不受烟草烟雾危害。

在7月16日国家卫生健康委举行的新闻发布会上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划司司长毛群安表示，“我们在积极推动国家层面立法，同时也要求各个地方结合实际情况，出台控烟的法律法规。”毛群安同时表示，从国家层面来说，推进立法、实施公共场所控烟还是一个艰巨的任务。

尽管我国地方城市控烟立法已取得一定的成效。但中国疾控中心的统计数据显示，截至今年8月，受到全面无烟立法保护的人口为全国人口数的14%。距离到2022年实现全国无烟法规覆盖30%人口比例的目标差距甚远。如何推动控烟立法，让《健康中国行动（2019-2030年）》之控烟行动的目标落到实处？

中国疾病预防控制中心控烟办副主任肖琳研究员认为，全面无烟的法规应该具备两个要素：明确室内公共场所、工作场所和公共交通工具无烟；执法主体明确，对个人或场所的违法行为有罚款等处罚措施。

“大量的科学证据表明，二手烟会导致非吸烟者生病、甚至死亡。通风、空气过滤和指定吸烟区等技术手段都一再被证实不能防止非吸烟者接触烟草烟雾。因此，世界卫生组织《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）第8条及其实施准则中明确要求，所有室内公共场所、室内工作场所以及公共交通工具无烟。我国签署了《公约》，在过去的十余年里一直致力于推动无烟环境建设和无烟立法工作。”肖琳希望，未来，我国能有更多的省（区、市）出台全面无烟的法规，保护更多人免受烟草烟雾危害。同时，也希望国家层面能够适时出台全面无烟法规。

原中国疾病预防控制中心控烟办主任姜垣研究员介绍，“中国每年有40万不吸烟者因为暴露于二手烟环境死亡，而这是完全可以避免的。北京市全面无烟法规生效25个月，脑卒中住院减少了18317例，没有哪一项公共卫生政策能取得这样的效果。”

姜垣强调，二手烟没有安全暴露水平，只有通过符合“全面无烟环境立法”标准的法律法规，并配合严格的执法，才能消除公共场所、工作场所的二手烟，从而挽救更多生命。

我国虽已有十几个城市通过专门的无烟环境立法，实现了室内公共场所、室内工作场所全面禁烟，但是全国符合“全面无烟法规”保护人口比例尚不足15%，姜垣表示，“接下来需要在还没有通过‘全面无烟法规’的直辖市、省会城市及国家计划单列市大力推进全面无烟理念，促使这些重点城市出台符合‘全面无烟法规’标准的无烟环境立法；在已经出台法律法规却没有做到全面保护的城市积极开展修法工作。除了良好的立法，严格的执法也是实现健康中国目标的重要保障。(记者 张曼玉)