烟总戒不掉？不妨来戒烟门诊寻求帮助

与主动吸烟相比，二手烟危害也不容小觑。

北京市控烟协会会长张建枢告诉科技日报记者，人在吸烟时所产生的烟雾可分为主流烟雾、呼出烟雾和侧流烟雾。主流烟雾是吸烟者吸入体内的烟雾，即所谓的一手烟；呼出烟雾和侧流烟雾都属于二手烟。当卷烟燃烧不充分时，二手烟产生的毒性甚至会比一手烟还要大。

“科学证据已明确指出，二手烟暴露环境没有所谓的安全水平，实施百分百无烟环境是唯一能够有效保护人群免遭二手烟危害的手段。”世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任、中日友好医院呼吸中心副主任、烟草病学与戒烟中心主任肖丹表示。

张建枢呼吁，对于公共场合的吸烟行为，公众要敢于站出来说“不”。经营者、管理者作为第一责任人，更要在第一时间管起来。“有些餐馆老板因害怕顾客流失，对店内顾客吸烟行为熟视无睹。这实际上是短视的行为，无烟环境会吸引更多客流量。”他说。

值得关注的是，新冠肺炎疫情发生以来，社区居民公寓楼内的走廊、步行梯、电梯间等公共区域违法吸烟投诉明显增多。张建枢说：“部分烟民怕在家吸烟影响家人健康，却严重忽视了公众的健康利益，在住宅的电梯间、楼道走廊等处吸烟，会使老年人和儿童深受二手烟的伤害。”

要想免受二手烟危害，最根本的还是要无烟，即帮助吸烟者戒烟。那么，该如何科学有效地戒烟呢？

“对于未成瘾的吸烟者来说，可以依靠毅力戒烟；但是对于已经烟草依赖的吸烟者来说，寻求专业的戒烟帮助，有助于提高戒烟成功率。”肖丹进一步介绍，科学有效的戒烟治疗方法包括心理干预、行为疗法和戒烟药物等。

肖丹介绍，我国临床戒烟指南推荐3类戒烟治疗药物，包括尼古丁替代疗法类药物、盐酸安非他酮缓释片和酒石酸伐尼克兰，一个药物的疗程治疗周期是3个月，规范的治疗可以使戒烟成功率提高1至2倍。

一些烟民担心戒烟治疗药物会给身体带来损伤。就此肖丹表示，2016年发表在国际知名医学期刊《柳叶刀》上的一项研究成果显示，尼古丁替代疗法类药物、盐酸安非他酮缓释片等戒烟药物安全有效，而且尼古丁替代疗法类药物已经被世界卫生组织列入基本药品目录。

另外，戒烟也有小窍门。肖丹表示，吸烟者可以给自己设定戒烟日，同时寻求家人、朋友或同事的鼓励与支持；处理掉身边与吸烟有关的全部物品，使自己处于无烟环境中；如遇戒烟困难，也可前往戒烟门诊就医，寻求专业的戒烟指导并接受治疗；还可拨打全国专业戒烟热线400-808-5531寻求帮助。

据介绍，戒烟门诊是专业提供戒烟诊治的一个有效场所。2017年中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰带领团队进行的“全国戒烟门诊调查”结果显示，政府认可的戒烟门诊在2017年时有366家，和2015年只有94家相比，数量上已经有大幅提高。

“戒烟需要长期努力，不能指望一蹴而就，不然很容易复吸。如果家庭里有多位吸烟者，可以一起戒烟，形成戒烟的氛围。”成都市第三人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师邬亭亭说，国际上一般把吸烟指数大于400的人称为重度吸烟患者，吸烟指数计算方法是每天吸烟的数量乘以吸烟年数，很多中老年人实际已经是重度吸烟患者，应到专门的戒烟门诊寻求帮助。

张建枢提示，吸烟者还可以借助一些微信小程序、戒烟微信公众号等，随时随地获取戒烟方面的帮助。例如，中日友好医院、世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心和中国戒烟联盟共同建设推出的“在线戒烟”平台每天会给注册用户发送多条戒烟短信，督促其戒烟。

“戒烟是一种修行。戒烟者如果能够坚持度过前3周左右的戒断反应期，往后将会越来越顺利。”张建枢补充道。