我国新冠疫苗研发取得哪些进展

9月13日，国家卫健委官方网站显示，9月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例。其中境外输入病例27例，本土病例22例均在福建。

在国务院联防联控机制日前举行的多次发布会上，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟等多位专家曾多次呼吁，当前，“外防输入、内防扩散”仍是疫情防控的重中之重，持续推进新冠疫苗接种工作仍是工作重点。那么，我国新冠疫苗能够为接种者提供怎样的有效保护，又主要取得了哪些进展？

3款灭活疫苗、1款腺病毒载体疫苗获批附条件上市

2020年年初，我国就已经部署了新冠疫苗研发的5条技术路线，包括灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗。

“5条技术路线一起做，主要目的就是要确保成功率。”郑忠伟介绍，到目前为止，5条技术路线都已实现临床试验全覆盖：灭活疫苗有3款获得国家药监局附条件上市的批准，有2款经国家药监局同意开展了紧急使用；重组蛋白疫苗有1款获国家药监局同意开展紧急使用，有3款在开展Ⅲ期临床试验，有5款在开展Ⅰ、Ⅱ期临床试验；腺病毒载体疫苗有1款获得国家药监局批准附条件上市，3款正在开展Ⅰ、Ⅱ期临床试验；减毒流感病毒载体疫苗正在进行Ⅱ期临床试验，同时在准备境外的Ⅲ期临床试验；核酸疫苗方面，我国分别有一款mRNA疫苗和一款DNA疫苗，近期都已获得国外Ⅲ期临床试验的批件，预计最近能在境外开展Ⅲ期临床试验。

正在开展不同技术路线疫苗的序贯免疫研究

随着全球疫情的反弹，目前序贯免疫研究受到越来越多的关注。郑忠伟介绍，在新冠疫苗研发专班组织的8月2日专家论证会上，专家明确建议支持开展不同技术路线疫苗的序贯免疫研究和试点工作。但必须在依法合规、尊重科学这两个原则下开展。

据了解，序贯免疫是指不同技术路线疫苗的间隔接种，也就是百姓口中的“混打”，从而达到单一品种疫苗不能成功实现的高保护效力和持久的免疫力。

“目前，我国一些研发机构正在国内外开展相关的序贯免疫研究工作，只有在获得足够的安全性和免疫原性或者有效性的科学数据后，我们才可以对大规模人群序贯免疫工作提出专家建议。”郑忠伟表示。

接种疫苗能有效防止病情向重症或者危重症转化

任何疫苗对传染病的保护效果都不可能做到100%，对于正在全球范围内大规模使用的各类新冠疫苗也是一样。对此，郑忠伟解释，接种疫苗后，随着时间的延长，中和抗体的水平会逐渐下降，这也是疫苗接种的一种常态。但是，免疫记忆会长时间存在。换句话说，全程接种疫苗后，人体的免疫系统会记住病毒这个敌人，一旦发生感染病毒的情况，即使中和抗体的水平较原来明显下降，人体也可在短时间内产生大量抗体，将病毒迅速清除，从而降低再传染给其他人的风险，而且还能有效防止病情往重症或者危重症转化，即使面对德尔塔变异株广泛流行的情况也是如此。

对于社会广泛关注的新冠病毒变异问题，郑忠伟表示，疫情发生以来，特别是有变异株出现以来，我国就在开展针对各种变异株疫苗的一系列研发工作。包括疫苗研发单位开展了伽马株和德尔塔株的灭活疫苗研究，临床前研究已经完成，部分单位已向药品审评中心提交了临床试验的申报资料；针对不同变异株的广谱或多价重组蛋白疫苗的研究，部分单位已向药品审评中心滚动提交临床试验的申报资料；针对贝塔株、德尔塔株的腺病毒载体疫苗和核酸疫苗的研发工作，部分单位已完成了动物有效性和安全性的实验，正在准备申报临床试验。

“有了这样一些准备，即使将来发生了病毒严重变异，完全逃脱目前生产的疫苗的预防作用，我们也能迅速研发并规模化生产新的疫苗，从而做到有备无患。”郑忠伟表示。

截至2021年9月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠疫苗214812.0万剂次。(记者 金振娅)