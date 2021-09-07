疫苗研发专家：我国已经开展了针对各种变异株疫苗研发的一系列工作

人民网北京9月7日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。当下，病毒变异株，特别是德尔塔变异株广泛流行，民众对灭活疫苗是否有保护力这一问题十分关心。

对此，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟在会上表示，真实世界的研究表明，我国疫苗对不同区域流行的各种主要变异株造成的感染和感染后的再传播都有明确的效果，对于预防重症和死亡有显著的效果。总体来看，新冠病毒的变异到目前为止相对而言还是比较稳定的，没有出现根本性的变异。新冠病毒疫苗对各种变异株仍然是有效的。

郑忠伟称，接种疫苗后，随着时间的延长，中和抗体的水平会逐渐下降，这是疫苗接种的一种常态。但是，免疫记忆会长时间的存在。也就是说，全程接种疫苗后，人体的免疫系统会记住病毒这个敌人，一旦真的发生了感染病毒的情况，即使中和抗体的水平较原来已经明显下降了，人体也可以在短时间内产生大量的抗体，将病毒迅速清除，从而降低再传染给其他人的风险，而且还能有效地防止病情往重症或者危重症变化。

同时，为了做到有备无患，据郑忠伟介绍，各疫苗研发单位未雨绸缪，从疫情发生以来，特别是有变异株出现以来，已经开展针对各种变异株疫苗研发的一系列工作。

一方面，我国的疫苗研发单位已经开展了Gamma株和Delta株的灭活疫苗研究，目前临床前的研究已经完成了，部分单位已经向药品审评中心提交了临床试验的申报资料。

另一方面，研发单位开展了针对不同变异株的广谱或多价重组蛋白疫苗的研究，部分单位也已经向药品审评中心滚动提交临床试验的申报资料。

此外，还开展了针对Beta株、Delta株的腺病毒载体疫苗和核酸疫苗的研发工作，部分单位也已经完成了动物有效性和安全性的实验，正在准备申报临床试验。

这一系列的研究工作需要按照临床前研究、临床研究的程序来开展。同时，我国有关机构也已经开展了针对变异株疫苗审评审批指导原则的制定工作，为审评审批做了一些基础性安排。“有了这样一些准备，即使将来万一发生了病毒严重变异，完全逃脱目前生产的疫苗的预防作用，我们也能够迅速研发并规模化生产新的疫苗。”郑忠伟说。