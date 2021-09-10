“实施‘九体医学健康中国计划’高峰论坛暨北京中医药大学王琦书院成立大会”在京举办

9月10日，由北京中医药大学、中华中医药学会主办的“实施‘九体医学健康中国计划’高峰论坛暨北京中医药大学王琦书院成立大会”在北京会议中心召开。

本次会议旨在推进中医体质治未病和防控慢病的升华、升级，集思广益，破解难题，为实施“健康中国”战略提供中医药方案；庆祝北京中医药大学王琦书院成立，探索师承教育培养新模式，开辟高端人才成长新途径。

北京中医药大学谷晓红书记主持大会开幕式。北京中医药大学校长徐安龙代表主办单位在开幕式致欢迎辞，提出北京中医药大学将一如既往地支持“九体医学健康计划”和王琦书院的发展，希望王琦书院成为传承精华、守正创新的学术园地；岐黄道术、勤求博采的学习高地；大医精诚、厚德济生的展示基地；将“九体医学健康计划”发扬光大，团结凝聚各种高端人才，相互砥砺，共同进步，在更高的起点上开展继续教育，塑造未来国之大医和名家大师，实现人才培育的新飞跃。

北京中医药大学王琦书院院长、中国工程院院士、国医大师王琦教授在大会中发表重要讲话。王琦院士近年来一直致力于九体医学健康中国计划的顶层设计和王琦书院的筹建。王琦院士讲到，如今，九体医学已成为慢病防控的抓手，在全国30余个省份的治未病中心应用，尝试以中国方式解决慢病防控及老年人健康的问题，并在一定程度上实现了健康服务的广覆盖、低成本。

王琦书院特聘教授代表、国医大师路志正教授在讲话中高度肯定了王琦书院的教育模式、教学内容和师资阵容，代表中医界同仁向北京中医药大学王琦书院的成立表示诚挚的祝贺。路教授提出，为中医药事业培养继承人是他最放在心上的一件事。书院教育既有现代院校教育之神韵，又得传统师承教育之精髓，无疑是中医药文化学术传承和学生精英化教育的有效载体。王琦书院遴选了岐黄学者、首都名医、海内外中医人作为学员，将其培养成未来的国医大师、国学大师，使中医药传承后继有人；教学内容和师资阵容体现了中医药的生命之根——传承创新。路教授还表示，受聘为书院特聘教授，深感荣幸，愿意倾囊相授并热烈期待人才第一资源培育新模式的成功。

据介绍，北京中医药大学王琦书院是一所全公益性质的教学机构，以“发经典之奥义、融现代之新知、汇百家之言论、畅自由之思想”为办学宗旨，以培养中医药领军人才为办学目标。书院聘请77位两院院士、国医大师任特聘教授，王琦院士为他们颁发聘书。书院首期拟开设岐黄学者班、首都名中医班、海外学者班、王琦院士高徒班等四个班。

开幕式上还举行了“中医药高等院校书院联盟”启动仪式。联盟由北京中医药大学王琦书院发起，有天津中医药大学、广州中医药大学、成都中医药大学等14所中医药高等院校为共同发起单位和首批联盟理事单位。联盟是以实现交流合作、资源共享、优势互补、整体提升为目的而自愿组成的非营利性组织。联盟成员将积极参与交流，共同探索中医药书院教育模式改革与发展规律，不断满足中医药人才成长的需求，提升各联盟成员的书院办学水平、人才培养质量与社会声誉，为培养贯通古今、融汇中西的中医药卓越人才做出贡献。