李进：不放弃每一位患者 生命总会有惊喜

“每一个病人都要当成可治愈去努力。不放弃，生命总会有惊喜。”我国著名消化肿瘤内科专家、同济大学附属东方医院肿瘤医学部主任李进在接受采访时说。

从化疗时代，迈入了靶向时代，又迎来了免疫治疗时代。近二十年，肿瘤治疗发展突飞猛进。据李进介绍，2000年，他前往美国耶鲁大学医学院从事博士后研究工作，在这里，他找到了事业的方向。“西方国家有很多临床试验，近五六十年来，很多抗肿瘤药物都是他们开发成功的。”李进决定将新药临床试验作为自己毕生的事业。2003年回国后，李进受邀担任复旦肿瘤医院内科主任，2011年搭建了I期临床平台。2016年，李进调入上海东方医院，搭建东方医院始达I期临床中心。

李进表示，新药上市前的人体试验共分为三期：I期是药物第一次用于人体，主要是药理学及人体安全性评价试验，为制定给药方案和安全剂量提供依据；II期是获得药物治疗有效性资料；III期是治疗作用的确证阶段，也是为药品注册申请获得批准提供依据的关键阶段。

“我们主要做风险最大的I期临床，不确定因素多。因此，大多数都是单中心，而且第一个剂量常常只做一个病人，分析总结之后才能决定第二个病人如何用药。”李进解释，参与I期临床试验的患者，60-70%是标准治疗失败、后续没有任何治疗手段的，参加新药临床试验是唯一希望。为保障I期临床患者的安全，医生要投入很大的精力。

面对国内抗肿瘤新药层出不穷，包括 PD-1、PD-L1、CTLA-4抑制剂在内的免疫治疗临床试验数不胜数。李进认为，中国现在已有上百个PD-1、PD-L1单抗，虽然都有自己的专利、国际专利，但更多的是做国外已上市药物的类似药。“我们所能做的，就是尽快推动治疗有效的药物上市，提高中国肿瘤患者对新药的可及性。”

《“健康中国2030”规划纲要》提出到2030年，总体癌症5年生存率提高15%。对于胃癌肿瘤，李进充满信心的说：“通过各方面的努力，我相信在未来的10年内，胃癌5年生存率提高15%，并不是非常奢侈的。一方面提高胃癌的早诊早治，同时要控制诱发因素，如幽门螺杆菌。另一方面，胃癌是一个异质性比较强的肿瘤，目前已经细分出很多类型，正在开发针对性的药物，治疗将越来越精准，这对提高转移性胃癌的生存率十分重要，甚至可能实现治愈。”

科学从来不是一蹴而就的，科学对生命的改变，也是一个量变引起质变的过程。“我今年能让病人多活一个月，明年就能多活两个月、半年，再努力也许多活一年。在代价可承受的范围内，多一天都是有意义的。我希望通过我的努力，能够改变一部分肿瘤患者的人生，让他们从原来的不可治愈变成可以临床治愈。”李进说。