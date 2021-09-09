秋食螃蟹正当时 这些购买和食用注意事项你知道吗？

人民网北京9月9日电 （记者孙红丽）秋季的螃蟹最为肥美，其肉质鲜嫩、营养丰富，蟹黄饱满，因而深受消费者喜欢。

近日，安徽滁州市市场监督管理局、市消保委发布消费提示，提醒广大消费者购买螃蟹应选择正规渠道，索要发票或收据，不要购买或食用来历不明的螃蟹。

购买螃蟹应掌握挑选方法。购买时应选购色泽光亮、无腥无臭的螃蟹。以蟹壳呈青灰色（河蟹为黑绿色）、螯足绒毛丛生、肢体连接牢固、腿部完整无缺的鲜活螃蟹为佳。购买时，用拇指和食指捏起蟹背并轻轻晃动，蟹爪下垂并跟着晃动的是死蟹，蟹爪坚挺并自行摆动的是活蟹。

另外要抵制低价诱惑。大闸蟹的产地众多，不同地区出产的大闸蟹价格差异较大。消费者要提前了解一下当下螃蟹的市场价范围，警惕超低价猫腻。一般而言，大闸蟹个头越大，重量越重，价格越高。网络上的大闸蟹礼券常以公母组合的形式出现，消费者在选择时要注意看清楚网页上对大闸蟹重量及数量的说明，留意价格的差别。

同时，螃蟹虽鲜嫩肥美，但食用时还应注意。死的螃蟹最好不要食用。蟹肉性寒，不宜多食，脾胃虚寒者尤应引起注意。患有伤风、发热胃痛以及腹泻的病人、消化道炎症或溃疡胆囊炎、胆结石症的人不宜食蟹；患有冠心病、高血压、动脉硬化、高血脂的人应少食或不食蟹黄；体质过敏的人不宜食蟹。螃蟹不宜生食，烹制时要彻底加热煮熟。宜现做现吃，如有剩余要保存在干净、阴凉通风的地方。