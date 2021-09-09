国家药监局：2020年中国对全球医药研发贡献跻身“第二梯队”前列

人民网北京9月9日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，9月8日上午，第6届中国—东盟药品合作发展高峰论坛在广西防城港召开。本届论坛以“强化药品医疗器械监管，共创产业精工智造发展”为主题，采取线上线下相结合的方式举办。

国家药监局副局长徐景和指出，2015年以来，中国持续深化药品医疗器械审评审批制度改革，药品监管法治体系建设取得重要进展，产品上市速度明显加快，药品质量得到进一步提升，药物创新生态显著改善。据有关方面研究，2020年，中国对全球医药研发的贡献跻身“第二梯队”前列，中国对全球研发管线产品数量的贡献跃至约14%，在全球排名第二。

徐景和表示，中国药品监管部门将认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，紧紧把握当前科技革命、产业发展带来的新机遇，坚持科学化、法治化、国际化、现代化的发展道路，进一步深化药品医疗器械审评审批制度改革，加快完善药品监管制度体系，强化药品全生命周期质量监管，深入实施中国药品监管科学行动计划，全面加强药品监管能力建设，加快推进中国从制药大国到制药强国的跨越。