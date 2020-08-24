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江西省疾控中心发布健康提醒：做好防蚊灭蚊措施谨防登革热

2020年08月24日15:34 来源：江西日报

日前，省疾控中心发布健康提醒，重点防范登革热。据悉，目前高温高湿天气有利于蚊媒孳生，蚊子可以传播多种传染病，且目前东南亚地区疫情已经进入流行季节，我省不排除因输入病例引起本地传播的风险，因此要做好防蚊灭蚊措施。

省疾控中心专家介绍，登革热是严格的伊蚊媒介传染病，人与人之间不会直接传播疾病。我国登革热的传播媒介是白纹伊蚊和埃及伊蚊，俗称“花蚊子”。

省疾控中心专家提醒，如果去登革热流行区，要做好相关防范。在流行区要穿长袖长裤，尽量选择浅色，外出使用蚊虫驱避剂等驱蚊产品，避免被蚊虫叮咬；住地要安装纱门、纱窗，出门前可以在酒店房间使用蚊香、灭蚊气雾剂等。哪怕是高档酒店，也要注意室内灭蚊；如果在逗留期间出现可疑症状，需要及时就诊并主动说明登革热可能；返回本地后，如果两周内出现发热，要及时就诊并说明外出史，同时要配合当地卫生部门，住院隔离治疗。

（记者钟端浪 实习生肖智恩）

(责编：许晓华、李轶群)


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