心脏支架严重短缺？别被“猜想”带偏了节奏

针对有媒体报道集采后中选心脏支架短缺，“以前没钱做手术，现在有钱没支架”的问题，国家组织高值医用耗材联合采购办公室（以下简称联采办）近日回应称，国家组织冠脉支架（俗称心脏支架）集采结果实施以来，总体进展平稳，价格显著下降，中选产品供应充足，群众明显受益。（9月8日《工人日报》）

联采办的回应，用事实证明心脏支架短缺之说不过是一种“猜想”。数据显示，今年1-8月，中选企业已出厂供应中选支架198万个，达全年协议采购量的1.8倍以上，为医院实际使用量的1.8倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后，流通和库存等环节达88万个。从这些数据可以看出，心脏支架不仅不短缺，而且供应十分充足。

虽然这一猜想毫无依据，但不少人却被这一说法带偏了节奏。前不久，华北制药中标后断供，收到了药品集中招采以来的首张“断供罚单”，此事一度引发广泛关注。中标药品断供的热度尚在，心脏支架短缺“趁热打铁”，就极易再度引发热议。此外，诸如“心脏支架价格降下来，企业没有动力”“心脏支架招采模式变了，导致因配送不及时而出现短缺”等说法，容易让人信以为真，不明就里的人，就可能对心脏支架集采乃至整个高值医用耗材集采失去信心。

信心不足不仅仅只停留在心理层面，有时还会兑现到行动上。一些公众对于药品和耗材集采的理解与配合程度，可能因此而有所降低。此外，诊疗行为也会受到影响。类似传闻会促使一些患者力争尽快做支架植入手术，以免一旦市场缺货，出现“有钱没支架”的情况。而大量患者集中要求植入支架，不仅可导致心脏支架临时短缺，还会催生超适应症使用或过多使用心脏支架等乱象。

更要看到，心脏支架集采是高值医用耗材集采的第一单，第一单效果如何，将影响到接下来其他高值医用耗材的集采，第一步没有走好，第二步、第三步就会迈得犹豫不决，甚至出现偏差。由此看到，心脏支架短缺猜想不仅影响心脏支架，而且还影响其他高值医用耗材。不管抛出心脏支架短缺这个话题的初衷是什么，都会产生一定的消极影响。

对于这个缺乏事实依据的猜想，相关部门需要及时予以纠正，必要时应采取相关应对策略。对于可能出现的不良现象，也要秉持有则改之无则加勉的姿态加以防范，尤其要在今后的高值医用耗材集中招采过程中，做好“中标断供”的应对准备。对于普通民众而言，则需提防被此类猜想带偏节奏、扰乱心绪，该不该放心脏支架，取决于病情需要，而不是市场因素，切莫因这类传闻而产生焦虑，进而一窝蜂地要求植入心脏支架，作出不利于自身健康的决定。