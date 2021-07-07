可完全吸收的心脏起搏器问世

据英国《自然·生物技术》杂志近日发表的一项研究，美国西北大学科学家描述了一种“临时性的”、可植入的心脏起搏器，其运作不需要引线或电池，并且在一段时间后可以被身体完全吸收。这种装置已经过一系列动物模型测试，能帮助那些需要暂时支持以维持心率的患者从心脏手术中康复。

在心脏手术后的恢复期间，需要暂时地使用心脏起搏器，这种“临时性”植入式心脏起搏器，通常需要穿过皮肤插入管子和其连接，其外部硬件会带来感染风险，并且限制了病人的活动。另外，当不需要起搏的时候，移除该植入装置也有破坏心脏组织的风险。

此次，美国西北大学研究人员里仕·阿罗拉、伊戈尔·艾夫穆夫、约翰·罗杰斯领导的团队，开发了一种完全植入、纤薄轻量的心脏起搏器，用于术后控制心率和心脏节律。该装置通过无线能量传输供电，实现无引线无电池，而且其组成成分可在一段时间后通过自然生理过程被身体吸收，这段时间可由编程确定。该材料的柔性允许装置贴合心脏的弯曲表面并适应其运动。

测试表明，该起搏器可成功起搏人类心脏切片以及小鼠、大鼠、兔和犬的心脏，并在植入大鼠体内3个月后完全分解。

研究人员表示，这一方法克服了传统“临时”起搏装置的缺点，可作为下一代术后起搏技术的基础。