长期服用阿司匹林 这六点常识要谨记

阿司匹林作为经典的抗栓药物，临床上常用于预防和治疗缺血性心脏病、心绞痛、心肺梗塞、脑血栓形成，在心血管疾病预防上发挥着重要作用。一些患者需长期服用阿司匹林，用药期间要注意哪些事项？广医三院药师提醒，以下这六点用药常识要谨记。

1.阿司匹林早晚服用均可以

不少患者对于阿司匹林的服用时间存在疑惑，广医三院药学部主管药师刘少志说，目前对于早晚服药时间确有争议，有研究认为心血管疾病高发时段为6：00-12：00，因此建议清晨服用，但也有研究认为晚服阿司匹林有助于降血压。其实，服药不用拘泥于早上还是晚上，长期规律服药更重要。

2.不同剂型服药时间有讲究

广医三院心血管内科副主任医师黄兆琦建议，如果服用的是普通片，该种剂型的药物是在胃部分解，应饭后服用，以减少胃黏膜损伤。如果服用的是肠溶片，该种剂型的药物在胃液中不溶解，一般应在餐前30分钟-1小时吃。

3.每天固定时间服药避免漏服

日常不少患者偶尔会忘记服药，漏服药物是否会有影响？刘少志介绍，人体每天会有10%-15%的新生血小板，故需每天规律服用阿司匹林使新生的血小板受到抑制。

偶尔漏服一次不会对抗栓效果产生太大的影响，但若经常漏服势必会导致血栓风险增加。因此，建议每天固定时间服药。若当天漏服，当想起来时已接近下一次服药时间，则当天不需要补服，下一次按正常剂量服用即可；若当天漏服离下一次服药时间较久，则当天补服一次，下次继续按常规剂量服用。

4.服药期间切忌饮酒

刘少志提醒，服用阿司匹林期间不可饮酒，因为同时饮酒可增加胃黏膜及肝脏损伤的风险，也因阿司匹林能抑制酒精代谢酶乙醇脱氢酶的活性，减慢酒精代谢，更易发生酒精中毒。

如不可避免需饮酒，应错开与阿司匹林服药的时间，使伤害降到最低。

5.这些人尤应重视不良反应。

服药发生不良反应如出现消化道出血等症状时，会使人产生恐惧心理而抗拒吃药。黄兆琦提醒，既往有消化道疾病史、年龄大于65岁、服用大剂量阿司匹林、同时服用抗凝药或抗栓药以及有吸烟喝酒史等人群，服用阿司匹林前应咨询专业医师，适当地加用护胃制剂以减少消化道不良反应发生。

6.出现“阿司匹林抵抗”应调药

当服用阿司匹林不能预防血栓发生时，在医学上称作“阿司匹林抵抗”。刘少志提醒，这种情况下应重新评估，弄清楚是否因为药物以外的其他危险因素（如血压、血糖以及血脂等）没有得到有效控制、是否戒烟、是否规律服药等，并排除同时服用其他影响阿司匹林疗效的药物(如非甾体抗炎药)的可能。如果以上因素都排除，可在医生指导下，适当增加阿司匹林剂量或者换药。（全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬）