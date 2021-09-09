弘扬抗击非典精神 保障人民生命安全

图①：2003年5月，江苏省连云港市首例非典疑似患者从连云港市第四人民医院康复出院。

俞德春摄

图②：非典疫情期间，中日友好医院隔离病房内，医护人员在给患者做肺部检查。

本报记者 李 舸摄

图③：2003年5月，北京地铁的工作人员在消杀作业。

人民视觉

图④：非典疫情期间，北京市紧急建成小汤山医院，作为非典定点医院。

张林平摄

做好非典的预防、治疗和控制工作，直接关系广大人民群众生命安全和身体健康，直接关系改革发展稳定大局，直接关系国家利益和我国国际形象。

——摘自2020年6月15日人民日报《把人民生命安全和身体健康放在心里——习近平同志2003年领导浙江省抗击非典斗争纪事》

北京大学人民医院内，矗立着该院主任医师丁秀兰的半身铜像，“精神永存”4个大字金光闪闪。

历史不会忘记，人民不会忘记。丁秀兰是在抗击非典中牺牲的无数优秀医务工作者之一。在那场没有硝烟的战斗中，广大白衣战士用血肉之躯筑起了一道钢铁长城，维护了人民群众的生命安全和身体健康。

2003年2月中下旬，非典疫情在广东局部地区流行，3月上旬在华北地区传播和蔓延，4月中下旬波及26个省、自治区、直辖市。

在抗击非典的关键时刻，党中央提出“万众一心、众志成城，团结互助、和衷共济，迎难而上、敢于胜利”的抗击非典精神。

万众一心、众志成城，筑起一道道联防联控的铜墙铁壁

面对突如其来的非典疫情，党中央、国务院坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，及时作出坚持一手抓防治非典工作这件大事不放松，一手抓经济建设这个中心不动摇，齐心协力夺取抗击非典和促进发展双胜利的重大决策。

在党中央、国务院坚强领导下，全党全国人民同心同德、齐心协力，步调一致、听从指挥，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，形成抗击疫情的强大合力。

大疫如大考。党中央、国务院出台一系列重大举措，推动全国防治工作科学有序地深入展开，一张防控非典的网络迅速在全国张开——

成立全国防治非典型肺炎指挥部，设立总额20亿元的非典型肺炎防治基金，专题部署农村防治工作，将非典纳入法定传染病；每天公布疫情，指导各地防治工作，发布公众预防非典指导原则，公布推荐治疗方案；中小学停课，高校封闭式管理，公共场合定期消毒，疫情场所整体隔离……

最初，北京确定6家专门收治非典患者的定点医院。随后，定点医院增加到11家。2003年5月1日，仅用7天7夜建成的全国最大的非典定点医院——小汤山医院正式启用。5月7日，改造后的三级甲等医院宣武医院开始运转。至此，北京抗击非典的医疗资源发生了决定性的转变，非典病床增至3600张。5月7日24时，北京所有确诊非典患者全部转移到16所定点医院，实现了“确保收治、随诊随收、集中治疗”。

从城市到乡村，从机关到企业，从社区到学校，从地方到部队，全国上下紧急行动，全民动员，全社会参与，形成了严密有序的群防群控、联防联控体系，筑起一道道牢固的“抗疫大堤”。

团结互助、和衷共济，谱写一曲民族精神的恢弘乐章

面对肆虐的非典疫情，全社会广泛动员、积极响应，团结一致、共同行动，互相帮助、互相关心，一方有难、八方支援，全国人民同呼吸、共命运、心连心，共同应对疫情的挑战。

你的心，我的心，万众一心；你的力，我的力，千钧之力。2003年的春天，中国人民携手铸就了抗击非典的英雄群像，同心谱写了民族精神的恢弘乐章。

“隔离是为了早日欢聚！”在北京首个隔离区域——北大人民医院宿舍隔离带外的一排杨树上，挂满了五颜六色的中国结、黄丝带、千纸鹤和心形卡片。面对隔离措施，广大群众识大体、顾大局，积极配合，密切合作。隔离区外的人们主动关心、帮助被隔离者，处处真情涌动。

抗击非典，使全国人民的心紧紧凝聚在一起。困难之时，他们没有怨天尤人，而是相互支持、相互鼓励，从自身做起，以不同的方式投身抗击非典的斗争。

2003年4月20日，北京向上海紧急求购1万箱特效除菌皂，足足75万块，相当于上海制皂厂往常近一年的内销量。非常时刻，上海制皂厂立即停产所有其他订单产品，连夜改造生产线，紧急转产特效除菌皂。近百名管理人员不约而同来到生产车间，一齐上阵，突击包装。任务终于如期完成。

2003年4月23日，北京首次向山东发出特急用血求援函。此时，山东省血液中心血库只有平时一天的用量。山东省血液中心向菏泽、济宁、青岛等地紧急发出指令。短短3天时间，全省迅速调集大量全血发往北京。

北京非典定点医院的第一名志愿者王兰，穿上印有“佑安医院”字样的工作服，为医务人员临时休息的公寓打扫卫生。这名平时几乎不做家务的珠宝店经营者主动请缨，谢绝了每天50元的报酬，进行了一个月的义务保洁工作。

一名居民看到北京电视台演播的“万众一心，共抗非典”大型义演后，立刻骑着自行车，赶到北京电视台，捐赠了自己辛辛苦苦积攒的1000元。

团结的力量无坚不摧，互助的精神感天动地。从南到北，从东到西，从党政机关到工矿企业，从党员干部到普通群众，无论男女老少，都付出了无私的大爱。

迎难而上、敢于胜利，交出一份生命至上的中国答卷

“2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你们了。”在2020年抗击新冠肺炎疫情的斗争中，医务人员中近一半的90后、00后用这句话感动了中国。

抗击非典时期，广大医护人员、科研人员挺身而出，站在抗击非典的最前线，临危不惧、勇挑重担，把疫情当敌情，把病房当战场，把患者当亲人，交出一份生命至上的中国答卷，展现了不屈不挠的民族精神。

“医院就是战场，作为战士，我们不冲上去谁上去？”中国工程院院士、广州呼吸病研究所所长钟南山舍生忘死，昼夜坚守在最前沿。

“这里危险，让我来！”广东省中医院二沙岛医院急诊科护士长叶欣争分夺秒抢救病人，不幸感染病毒牺牲。

“战斗已经打响，我怎能离开？”山西省人民医院急诊科副主任梁世奎牺牲时还挂着听诊器。

“选择了从医，就选择了奉献。”北大人民医院主任医师丁秀兰以身殉职，用生命实践了自己的誓言。

迎难而上、敢于胜利，既是一种昂扬的精神状态，也是一种求实的科学态度。中国科学院和军事医学科学院的科研人员争分夺秒，36小时完成非典病毒的基因测序，16天开发出新一代红外测温仪，为战胜非典提供了有力武器。

没有特效药，没有疫苗，中西医结合成为防治非典的重要经验。当年87岁的邓铁涛力挺中医参与抗疫，广州中医药大学第一附属医院让中医挑大梁，取得“零转院”“零死亡”“零感染”的成绩。

经过不懈努力，我国有效控制住了非典疫情。2003年6月24日，世界卫生组织宣布解除对北京的旅行警告。至此，我国抗击非典取得阶段性重大胜利。

抗击非典的胜利，充分显示出我国社会主义制度的巨大优越性。从全国防治非典型肺炎指挥部成立，到世卫组织宣布解除对北京的旅行警告，同时将北京从非典疫区名单中排除，我们仅仅用了两个月时间。这一速度，超乎预期。中国攻坚克难的能力，再次让世界惊叹！

本版统筹：白剑峰

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 06 版）