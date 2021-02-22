设立“全民抗击疫情日”很有必要

针对有全国人大代表建议设立“全民抗击疫情日”，国家卫健委官网2月18日发布的《对十三届全国人大三次会议第9594号建议的答复》称，该建议对于总结抗击新冠肺炎疫情经验、深入实施“健康中国”战略、推动构建起强大的公共卫生体系具有积极意义，将认真研究吸纳。

去年初突如其来的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，也是我国公共卫生体系的一次“大考”。

目前，世界和我国关于公共卫生和防疫方面已有一些节日纪念日，如爱国卫生月、全国儿童预防接种日、世界艾滋病日等。2020年全国“两会”有其他代表委员提出设立“国家公共卫生日”等，不管这个纪念日名称是什么，设立这样的纪念日，不仅有利于弘扬伟大抗疫精神，提高人民群众对突发公共卫生事件认知水平和预防自救互救能力，也有利于优化工作机制，加强部门协作，巩固已取得的成果。对于总结抗击新冠肺炎疫情经验、深入实施“健康中国”战略、推动构建起强大的公共卫生体系具有积极意义。

2003年的非典疫情，使全国人民意识到了公共卫生事件对社会带来的影响，然而，随着经济和社会的飞速发展，虽然全国各地加大了公共卫生设施的建设和公共卫生制度的建设的力度，但一些地方好了伤疤忘了疼，新冠肺炎疫情再一次对我国公共卫生防疫发出了警示。设立“全民抗击疫情日”可以通过纪念活动等，深入宣传公共卫生知识，提高国民防护意识，完善政府应急管理机制，时刻准备应对突发公共卫生事件。同时提醒各地不能再好了伤疤忘了疼，要时刻把这次新冠肺炎疫情带来的伤痛铭记在心，不定期地把这次疫情当成“突发公共卫生警示课”去教育全社会。

世界很多国家都有用纪念日的方法来标示一个民族或全人类的重大事件，以唤起公众的意识和广泛持久的支持。设立“全民抗击疫情日”，就是进一步唤起和增强公众的公共卫生理念、提高公共卫生安全的认知，有利于社会加快“健康中国”建设，倡导现代与文明的生活方式。当今的中国公共卫生发展急需体系的完善或重构，也比任何时候更需要文化基础和社会的支撑，设立“全民抗击疫情日”，使警钟长鸣，让国人铭记这次突发公共卫生事件的教训。希望有关部门能认真听取各方的意见，对设立“全民抗击疫情日”进行认真评估，这不但可以提高对新冠肺炎这类重大疫情的关注力度，也可以对其他公共卫生事件等加以防范。