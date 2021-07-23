提高综合医院的中医服务能力 两部门回应下一步“怎么干”

人民网北京7月23日电 （记者崔元苑）在推进分级诊疗制度的过程中，如何发挥中医药的独特优势和作用？综合医院的中西医协同工作如何推进？今日，国家卫健委就我国分级诊疗制度与体系建设等情况举行新闻发布会，国家卫健委、国家中医药管理局的相关负责人对此进行了解读。

提高综合医院的中医服务能力 促中西医协同发展

“中西医并重是我国基本医疗卫生工作的方针之一。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，近日，国家卫生健康委、国家中医药管理局和中央军委后勤保障部卫生局联合印发文件，进一步加强综合医院的中医药工作，推动中西医的协同发展。综合医院数量多、覆盖面广，在综合医院推进中医药工作，对于满足人民群众对中医药的需求具有重要意义。在推进工作中有三大要点：

一是支持。为中西医协同发展创造条件，加强综合医院的中医临床科室建设和中医药人才培养，提高综合医院的中医服务能力。

二是协作。强化综合医院中医类别医师配备，开展中西医联合诊疗，加强中西医协同，积极探索开展中西医协同攻关。

三是规范。加强对综合医院中医临床科室的规范管理，规范中医医疗行为，加强医疗质量管理和评价，为人民群众提供高质量的中西医协同医疗服务。

发挥中医药“简、便、验、廉”优势 推进分级诊疗

中医药在基层有着广泛的群众基础，因为中医药“简、便、验、廉”的独特优势，很多患者喜欢看中医。国家中医药管理局医政司副司长严华国表示，在分级诊疗中，中医药应该从三方面发挥重要作用：

一是加强基层医疗卫生机构中医馆的建设，方便群众在家门口看中医。截止到去年底，全国基层中医馆总数已经达到3.63万个，85.4%的社区卫生服务中心和80.1%乡镇卫生院都已经设置了中医馆。部分基层医疗卫生机构中医药的诊疗量已经占到40%以上。“十四五”期间，将进一步加强建设，力争实现所有社区卫生服务中心和乡镇卫生院全部设置中医馆，让人民群众在家门口就能闻得到中药味、感受得到中医药文化、接受得到高质量的中医药医疗健康服务。

二是支持中医院牵头组建医联体，带动基层中医药整体水平提升。鼓励和支持中医院牵头组建县域医共体、城市医疗集团和中医专科联盟，发挥中医药“简、便、验、廉”和治未病的特色优势，推动“以治病为中心”转向”以健康为中心“。

三是逐步实现每个家庭医生团队都能够提供中医药服务，开展常见病、多发病的中医药诊疗，以及“一老一小”即0-3岁儿童和65岁以上老年人的中医药健康管理，还有提供个性化的中医治未病服务。支持中医类别医师牵头组建家庭医生团队，鼓励有条件的中医诊所组建团队开展家庭医生签约服务。

推广中西医结合医疗模式，更好地满足群众医疗保健需求

“在新冠肺炎疫情防治，中医药深度介入诊疗全过程，中西协同开展医疗救治，发挥了关键性作用，做出了重要贡献。”严华国表示，这次三部门联合印发《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》（以下简称《意见》），主要目的是为了推广疫情防控中总结形成的”有机制、有团队、有措施、有成效“的中西医结合医疗模式，更好地满足广大人民群众日益增长的医疗保健需求。《意见》中明确提出以下六项措施：

一是三级综合医院全部设置中医科室，支持二级综合医院设置中医科室，同时加强综合医院中医药人员配备力度和中药房设置。

二是在综合医院临床科室强化中西医协作，加强临床科室中医医师配备，在临床科室打造中西医结合团队，让患者在临床科室就能接受到中西医联合诊疗服务。

三是对临床类医师开展中医药专业知识轮训，逐步做到”能西会中“，同时组织开展高层次”西医学习中医“，培养高层次的中西医结合人才。

四是打造一批中西医协同高地，依托高水平的综合医院和中西医结合医院开展中西医协同的”旗舰“医院、”旗舰“科室建设，发挥示范引领和辐射带动作用。

五是聚焦癌症等重大疑难疾病开展中西医联合攻关试点。“十四五”期间将扩大遴选的试点，实现中西医强强联合、优势互补，力争在五年内形成100个左右中西医结合诊疗方案。

六是做到“三纳入、一差别”，把中西医协同发展纳入综合医院评审和绩效考核、纳入综合医院章程、纳入综合医院的管理制度；同时差别化实施中医科室的绩效考核，鼓励提供优质高效的中医药服务。