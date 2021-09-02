各地疫情速览：9月1日新增确诊病例28例 其中本土病例1例

人民网北京9月2日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至9月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。9月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例。其中境外输入病例27例（广东9例，云南8例，上海6例，江苏1例，浙江1例，福建1例，湖北1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广东）；本土病例1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例73例，解除医学观察的密切接触者2343人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例615例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8367例，累计治愈出院病例7752例，无死亡病例。

截至9月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例977例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例89313例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94926例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1164509人，尚在医学观察的密切接触者18582人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者435例（境外输入380例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28177例。其中，香港特别行政区12113例（出院11798例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区16001例（出院13692例，死亡836例）。

9月1日0—24时新增本土病例情况：

云南新增新冠肺炎本土确诊病例1例

据云南卫健委消息，9月1日0时至24时，云南省新增本土确诊病例1例。

确诊病例9：男，7岁，缅甸籍，轻型。

该病例在9月1日瑞丽市抵边村核酸检测中发现，即转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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