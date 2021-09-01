医疗服务价格迎重大改革 国家医保局解读：价格改革不是单纯的定价调价

人民网北京9月1日电 （记者崔元苑）日前，八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》(以下简称《试点方案》)。围绕社会关注的医疗服务价格是否将持续上涨，群众就医负担是否会因此增加，医疗服务价格调整会不会变相实现医药费用平移、转换和腾挪等热点问题，国家医保局进行了释疑和解读。

集采降价降费会不会通过医疗服务价格调整“找补”回来，变相实现医药费用平移、转换和腾挪？

对此，国家医保局解释称，集中带量采购为医疗服务价格改革创造了有利时机，但在具体推进上还是要“桥归桥、路归路”。具体来说，集中带量采购针对药品耗材“带金销售”，目的是净化市场环境、挤干价格水分，减轻人民群众的不合理负担；医疗服务价格改革是针对自身存在的短板，目的在于构建更加科学合理的价格机制，更好地发挥杠杆功能。集采降价降费减轻了老百姓的负担，为医疗服务价格赢得了改革的窗口，但两项改革各有各的内在逻辑，不是靠降价涨价进行医药费用平移、转换和腾挪，不能成为简单的“跷跷板”关系。

国家医保局介绍，医疗服务价格承担的具体任务已经变化。2015-2019年，各地配合取消药品和医用耗材加成，同步调整了医疗服务价格。取消药品耗材加成减少了公立医院在旧机制下维持正常运转所需的合法收入，将相应的空间直接用于调整医疗服务价格，是配合完成公立医院补偿机制转轨。进入新阶段后，公立医院已经全面实施药品耗材“零差率”销售，集采降价节省公立医院采购成本，由此腾出的医药费用空间，首先要向人民群众释放改革红利，增强人民群众的获得感、幸福感。

国家医保局指出，从调研的情况看，各地近两年重点提高技术劳务为主的诊察、手术、护理、中医类服务价格。近期发布的一些专业调查报告也显示，公立医院年均现金薪酬已经高于城镇单位就业人员平均工资。关于广大医务人员关心的如何更好地体现技术劳务价值，需要医疗服务价格改革和公立医院薪酬制度改革加强协同，合理确定公立医院薪酬水平和分配机制，要把改革红利传导到广大医务人员身上，也要避免将医务人员薪酬与项目价格、创收能力直接挂钩。

深化医疗服务价格改革是否意味着医疗服务价格将持续上涨，群众就医负担是否会因此增加？

国家医保局解读称，深化医疗服务价格改革不是单纯的定价调价问题，不是用单边涨价来代替改革。

首先，医疗服务价格改革的重中之重是建立健全制度和体系。要让医疗服务价格管理进入标准化规范化的轨道，无论给价格做加法还是做减法，都要有矩可循；要让价格走势与医药控费用、降成本的绩效指标关联，有保有压、有升有降，不搞大水漫灌；要让价格变化的节奏受到启动条件和约束条件的控制，不能想涨就涨、一涨再涨；要让价格经得起监测考核评估的检验，该降的价格要及时降下去，涨了的价格要看得到社会效益。

其次，医疗服务价格管理的重中之重是理顺比价关系、发挥杠杆功能。比如儿科、护理等历史价格偏低、医疗供给不足的薄弱学科项目，需要政策激励；复杂手术等难度大、风险高的医疗服务，需要适当体现价格差异；特色优势突出、功能疗效明显的中医医疗服务，需要传承创新和发展；设备折旧占比高的检查治疗项目，需要挤出水分，还利于民。这些比价关系理顺了，医院靠服务质量吸引人、靠技术价值获得回报，对药品耗材收入的依赖降低了，也可以起到减少医药总费用不合理增长的作用。

再次，要完善配套措施确保群众负担总体稳定。具体来说，就是事前要做好调价可行性的评估，不能偏离控制医药费用过快增长、提升社会效益的基本前提；事中要分析调价影响，重点关注特殊困难群体，主动防范和控制风险，把改革理念贯穿在价格管理的始终。事后，也就是落地实施时，要做好医疗服务价格和支付政策协同，将调价部分按规定纳入医保支付范围。

深化医疗服务价格改革对公立医院高质量发展将发挥哪些作用？

国家医保局称，医疗服务价格对促进公立医院高质量发展可以发挥以下功能：

一是技术劳务价值的“度量衡”。过去一些医院多靠药品耗材增加收入，技术劳务为主的学科“创收”能力弱，院内地位下降、发展动力不足。现在国家通过取消药品耗材加成、集中带量采购等措施，把药品耗材的收入占比压下去，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主的医疗医技学科在传统模式下发展困难，改革后有望迎来机遇期。

二是优化医疗资源配置的“信号灯”。例如按照制度设计，复杂型项目，引入公立医院参与价格形成，定调价将更灵活、更有针对性；通用型项目，政府加强对价格基准和调价节奏的把控。价格的分类形成机制可以引导高等级医院把发展重心放在难度高、风险大的项目上，避免虹吸效应，促进分级诊疗。

三是公立医院练好内功的“助力器”。医疗服务价格改革将激励约束机制和公立医院高质量发展相链结，公立医院在规范诊疗行为、控制成本和费用等方面进行“刀刃向内”的改革，成为有助于打开医疗服务调价窗口、扩大调价总量的钥匙，为公立医院向改革要红利、向管理要效益增添了机制保障。

医疗卫生事业的发展最终是服务于人民群众的健康福祉，既需要服务能力上台阶、医疗技术上水平，也需要把负担控制在全社会能够承受的范围内，要平衡好“医院看得好病”和“群众看得起病”的关系，引导公立医院“练好内功”，避免“军备竞赛”、盲目扩张、过度超前。不能简单把医疗服务价格当作公立医院的兜底补偿工具，靠提价增收来盲目搞建设、扩规模。

为何要结合医疗服务特性，分类管理医疗服务价格？

国家医保局指出，医疗是非常专业的领域，疾病多种多样，治疗方案复杂，全部采用同一套价格形成机制、规则和方法，难以反映服务本身的特性。《试点方案》提出建立规范有序的价格分类形成机制，将医疗服务区分成两种类型：

首先是诊察、护理等通用型服务，路径简单、内容明确，被广大医疗机构、医护人员广泛掌握和应用，服务的均质化程度相对比较高，可以构建起规范稳定、具有普遍性的全国性、区域性价格体系。通用型项目虽然项目数量不会多，但发生的频率高、规模大，在整个医疗服务价格体系和公立医院服务性收入中，地位都是举足轻重的。要坚持公立医疗机构公益属性，把通用型项目的价格基准管住管好管到位，起到压舱石、稳定器的作用。

其次是复杂型项目，比如难度大、风险高的手术项目，对医务人员个人能力、医疗机构技术支撑体系的要求比较高，服务的均质化程度有限。过去价格管理完全靠政府行政决策，大包大揽，医院医生只是被动执行。改革强调政府“定规则、当裁判”，管住调价的“笼子”和“尺子”，引入公立医院参与，在给定的“笼子”“尺子”内形成价格，既发挥公立医院的专业优势，也引导公立医院加强内部精细化管理。

此外，对公立医疗机构自主确定价格的特需医疗服务，要坚持公立医院的公益属性，严格控制规模，避免冲击基本医疗服务的主体地位。

如何建立灵敏有度的价格动态调整机制，避免长期不动、突击大动？

国家医保局指出，建立灵敏有度的指标条件和触发机制，可以更好地解决预期管理和调价窗口问题，避免长期不动、突击大动的情况。

《试点方案》结合深化医疗服务价格改革的总体设计，提出了动态调整机制的升级版。一是进一步明确动态调整的启动条件、约束条件和触发机制，通过“指标体系+定期评估”实现制度闭环，使宏观管理更好地指导微观调价，微观调价更好地服务宏观管理。二是对于通用型项目和复杂型项目调价建立了有区别的动态调整机制，让通用型项目的触发机制更简明，价格走势更平稳，让复杂型项目的触发机制更灵敏，在可控范围内，突出重点、小步快走、轮动调整。三是对于配合重大改革任务、重大公共卫生事件、疏导突出价格矛盾等开展价格专项调整的情况，允许灵活选择调价窗口。

有医疗机构反映，现有的医疗服务价格项目不能完全满足临床需要，申请新增项目又节奏慢、程序长，怎么办？

国家医保局指出，现有价格项目确实存在一些问题，主要表现在：

一是与群众感受脱节。目前设立价格项目比较贴近操作步骤、岗位分工，方便了医院内部的财务管理，但相应地就会把完整的医疗服务拆分成过多过细的收费项目，群众投诉较多，认为要买的是医疗服务的产出，却按医疗服务的投入，逐项计价交费，难以理解。

二是与临床改良创新脱节。目前价格项目的“技术规范”色彩较重，把操作步骤、技术标准、允许使用的设备耗材列入了项目内容，临床上稍稍改变操作的部位、步骤、方法，就可能找不到对应的价格项目，而申请新增价格项目又可能面临创新性、经济性是否充分的问题，论证周期长，影响了临床改良创新。

三是与价格管理需要脱节。医疗新技术进入临床应用是比较自由的，缺少类似药品审评审批的技术准入环节。同样的服务事项，在各地的名称、内涵、边界不统一，转化成计价单元以后，延续了这种差异，结果是区域间价格难以准确评价，影响了价格管理的科学性、有效性。而且过去强调将医用耗材合并在价格项目内打包收费，初衷是间接约束医用耗材费用，但实践中也暴露出很多问题，比如为了新耗材、新设备好卖，衍生出许多新增项目的需求，实际上创新性、经济性却不高，价格部门如果允许另设项目收费则增加患者不必要的负担，如果要求按原有项目收费则被抨击阻碍进步。

对此，《试点方案》提出建立目标导向的价格项目管理机制，从患者获益的角度出发，按照“产出导向、技耗分离”的方向，明确医疗服务价格项目的顶层设计和底层逻辑，构建内涵边界清晰、适应临床诊疗、便于评价监管的价格项目体系，让医疗服务价格项目回归服务计价单元的应有面貌，力争从源头上解决价格项目“不友好”、不接地气、新增项目节奏偏慢、中西医项目比例失衡等问题。同时，国家医保局将分类整合现有价格项目，优化新增价格项目管理，引入创新性和经济性评价，保障患者及时获得更具临床价值和成本效益的医疗服务。

如何建立严密高效的价格监测考核机制？

医疗服务价格是重要的民生价格，涉及14亿人民群众，787万医务人员，5万多医疗机构的庞大主体，涉及每年数万亿的利益规模，改革和管理都需要可靠的数据信息作基础，灵敏的监测考核机制作保障，事前事中事后的分析评估作支撑。调价前拿不到全面准确的数据，凭经验操作，定调价的科学性、针对性就难以保证；调价后跟踪评价不了新价格对医疗行为、医疗资源的影响，价格政策就得不到及时完善。

为此，《试点方案》提出建立严密高效的价格监测考核机制。首先是将价格监测从一般性的工作要求，上升为专门的价格机制，紧密配合总量调控、分类形成、动态调整等价格机制，形成完整的管理体系和政策闭环，使价格管理和医院运行之间形成正向的互动关系。其次是丰富了价格监测机制的具体内容，在夯实价格管理的数据基础、掌握医疗机构价格实施效果的基础上，提出了编制和发布医疗服务价格指数，为强化宏观管理提供支撑，避免盲目性、随意性；再次是强调价格监测结果的运用，包括要求监测结果与医疗服务价格挂钩等，监测发现价格畸高畸低的情况要采取干预措施，实行医院价格责任考核。将价格监测考核评估，从单纯的观察发现功能拓展到一定的监督管理功能，为改革的有效性和长久生命力提供制度保障。