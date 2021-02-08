药耗降价，医疗服务调价也要跟进

近段时间，医疗保障领域动作不断。国家组织冠脉支架集中带量采购和使用有了配套措施，针对安徽省太和县骗保事件重拳出击，开展专项治理“回头看”，新版国家医保目录尘埃落定……国家医保局自2018年成立以来，在降低药品、耗材价格，以及探索支付方式改革、规范医疗机构诊疗行为等方面频频出招。相比之下，优化调整医疗服务价格的步伐则显得慢了很多。

随着“三医联动”改革的推进，新组建的医保部门持续开展了被称为“战略性购买”的国家组织药品、耗材集中带量采购和医保谈判，运用“超级买家”的议价能力“腰斩”药品和耗材价格，为社会减轻了巨额的医疗费用负担。然而，制订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，也是国家医保局“三定”方案中明确的部门职责。与高歌猛进的“战略性购买”相比，医疗服务价格调整的动作迟缓了很多。

必须承认，价格调整的操作难度更大。如何科学设置调价启动机制和触发条件？从哪些医疗服务项目调起？哪些项目升，哪些项目降？如何测算合理的调价空间？如何做到对医疗创新的包容鼓励？这些都需要做科学系统的调查研究。

新一轮医药卫生体制改革启动后，卫生行政部门推动了省级药品集中采购、取消药品加成、两票制购销等药价改革，被称作是在改革中刀刃向内的单兵突进。此后，各地加快了医疗服务价格调整的步伐，药品零差率销售带来的收入损失，大致由调价弥补了约80%。当时的国务院医改办有关负责人曾提出，逐步提高医院的技术劳务收入占比，要力争到2020年提升至60%以上，到2025年达到70%～80%。

然而，在改革先锋深圳市，截至2018年年底，经过两年3轮调价，体现医务人员劳务价值的收入占比仅由原来的21.29%上升至22.46%；有些原本价格严重偏低的医疗服务项目，即使数倍涨价仍显不足。虽然当前公立医院收入结构得到一定优化，但技术劳务收入占比低的情况并没有得到根本改变。

将对药品、耗材价格“挤水分”节省出的部分费用空间用于进一步调整医疗服务价格，进而持续优化医疗卫生行业的收入结构，才符合“三医联动”的改革初衷。更为重要的是，如果价格调整不能及时跟进，那么相应的改革窗口期很可能稍纵即逝。

据媒体报道，2018年，国家医保局透露已部署开展全国医疗服务价格改革情况调查，并于次年印发《关于做好当前医疗服务价格动态调整工作的意见》，指导各地按照“设置启动条件、评估触发实施、有升有降调价、医保支付衔接、跟踪监测考核”的基本路径，整体设计本省份动态调整机制。此后，不少省份根据该《意见》精神，出台了地方文件。但截至目前，大多数省份尚未有调整医疗服务价格的实际行动。

医改实践证明，单兵突进的改革只能起一时之效，只有系统协调、环环相扣，才能让患者真正获得价格合理的高质量医疗卫生服务。