令你焦虑的是容貌，还是他人的评价

如今，“容貌焦虑”成了热门话题，微博搜索“容貌焦虑”相关话题，你会发现其阅读量超过10亿次。很多人都表示对自己的外貌不够自信，尤其是20岁左右的年轻人。容貌焦虑严重者，甚至会为了瘦腿切断神经、为了高颅顶做开颅手术。从心理学角度怎么理解这些行为呢？且听笔者一一道来。

镜像效应成容貌焦虑背后推手

首先，可以用镜像效应来解释容貌焦虑。

什么是镜像效应呢？美国社会学家查尔斯·霍顿·库利提出了“镜中我”的概念。镜中我，指的是人们通过观察别人对自己的反应，形成对自我的认知。基于这个概念，后来的心理学家提出了镜像效应理论，其是指别人对自己的态度，就像一面镜子，我们通过这面镜子形成自我概念。

举个例子，笔者曾看过一个心理咨询案例，一个身高1.8米的女生，对自己的身高感到非常自卑。怎么会自卑呢？长得高不好吗？我们的认知是这样的，可她却不是。因为她身边的女生常拿她的身高开玩笑，说她是“瘦竹竿”“电线杆”，于是她对自己的身高感到非常自卑。她的容貌焦虑，源于身边同学的评价，同学的评价就像一面镜子，形成了她的负面自我认知。

心理学研究发现，女性比男性更容易出现容貌焦虑。为什么会这样呢？进化心理学提出，在择偶要求上，男女表现不同。女性更看重男性提供资源的能力，比如财富、人脉等，而男性更看重女性的外貌、性格等。其中，外貌意味着性魅力，与生育能力高度相关。男性对外貌的看重，能帮助他们选出生育能力强的女性。在男性负责生存物质、女性负责繁衍后代的传统社会背景下，社会对于一个人的评价，常常表现为要求女人好看、要求男人成功。因此，男性的焦虑更多体现在对能力不足的焦虑，而女性的焦虑更多来源于容貌。而随着现代女性经济地位的提升，她们同样看重男性的外貌，于是不少男性也出现了容貌焦虑。社会评价作为一面大镜子，形成了人们对自我外貌的评价。

互联网频现俊男美女加深普通人焦虑感

互联网的出现，进一步放大了容貌焦虑。没有互联网前，跟身边朋友比较，我们发现俊男美女毕竟是少数，大家都长得差不多。有了互联网后，我们会频繁地看到那些长得好看、身材又好的同龄人，不管是真实的，还是整了容的、加了滤镜的，总之看起来都完美无瑕。对比之下，觉得自己的五官好难看、皮肤好粗糙、身材好不协调……互联网上晒出的完美脸孔、身材，反衬出了我们的不完美，让我们各种自我嫌弃。

消费主义的盛行，更是对容貌焦虑起到推波助澜的作用。商家会找那些长得好看的“小哥哥”“小姐姐”做商品推广，选秀节目一水全是长得好看的少男少女，这让大家觉得只有长得好看的人，才能获得更多的曝光机会、更多的经济回报、更好的社会评价。这就可能造成一种错误的自我认知：我不成功是因为我不好看，于是开始对自己的外貌各种都不满意。

此外，商家为了卖出更多的护肤品、化妆品、医美产品等，隔段时间就创造出“高颅顶”“精灵耳”“A4腰”“漫画腿”的审美标准，营销“好女体重不过百”“白幼瘦才是真可爱”的审美“歪理邪说”，通过贩卖“颜值即正义”的外貌焦虑，让更多女性为此买单。

应拒绝审美绑架无条件接纳自己

爱美之心人皆有之，适当的医美无可厚非。可容貌焦虑下的过度医美，比如整容成瘾、为整容欠下巨额整容贷、为瘦腿切断小腿神经等自残式整容，以及为了瘦身每次吃完东西都催吐造成食道损伤，瘦骨嶙峋了仍要节食甚至出现厌食症等，都是极端的容貌焦虑的表现。

若出现以上极端行为，就要警惕是否患上了躯体变形障碍这一精神疾病。躯体变形障碍是强迫症的一种，主要症状为对自己的或想象出来的外表缺陷过度关注，“我不好看”的观念占据了他们的全部心智，让他们产生自我厌恶心理。在这种情况下，医美无法解决问题，需要对其进行精神心理方面的治疗才行。

对于受容貌焦虑困扰的人群来说，该如何缓解焦虑呢？相关调查显示，自卑、单一审美标准、过于期待他人认可、互相攀比是导致容貌焦虑的主要原因。了解自己容貌焦虑的原因，才能对症下药加以调节：若是出于自卑，就要重建自信，找到除了外貌以外的自信来源，比如学业、成就等；若是被单一审美标准绑架，就要学会独立思考，拥抱多元审美，接纳独一无二的自己；若是过于在意他人评价，就要专注自身，建立自己的评价体系，实现自我认可。

此外，无条件接纳自己、无条件积极关注自己，多读书多思考，也是拒绝审美绑架、告别容貌焦虑的有效方法。

（作者系国家二级心理咨询师）