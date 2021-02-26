纾解“容貌焦虑”须走出认知误区

“早餐吃紫薯、南瓜、鸡肉肠，午餐吃一小碗荞麦面条、几颗西兰花、半截黄瓜，晚餐半截玉米、一颗鸡蛋、一颗橙子……”身高170厘米，体重110斤的奕琨计划在假期减脂，这是她的一日三餐，而这“小心翼翼”的食谱背后藏着的是困扰她10年之久的容貌焦虑。近日，中青校媒面向全国2063名高校学生就容貌焦虑的话题展开问卷调查，结果显示，59.03%的大学生存在一定程度的容貌焦虑。（2月25日《中国青年报》）

现代社会中，不少人在生活、工作、教育、房贷等方面都有或多或少的压力，如今连与生俱来的“容貌”也成了一些人感到焦虑的对象。尤其是年轻人群体，竟有近六成大学生对自身容貌存在不同程度的焦虑。

容貌焦虑是在目前放大颜值作用的环境下，很多人对于自己的外貌不自信。在“看脸”时代，有的人即便原本的容貌尚可，在焦虑情绪下，也会选择通过化妆打扮，甚至美容整形拥有自己理想的颜值，如此才能从容自信地面对他人。这显然是一种“躯体变相障碍”，即对自己容貌过度在意，认为其存在不足或缺陷，从而产生出自卑、痛苦的心理病症。

审视“容貌焦虑”诱因，主要有三个因素。一是受扭曲的审美观念误导。都说“爱美之心人皆有之”，但对“美”的解读却并无客观标准。审美角度不同就会得出对美丽各不相同的答案。如今，相对流行的意见是把女性的美定格为“巴掌脸”和“A4腰”，有许多女生照此自套，从而发现自身的“遗憾”和“缺陷”，进而感到焦虑。

二是受“颜值经济”裹挟。当下社交媒介发达，信息传播多元，个人对容貌的判断极易受到市场环境的影响。好看的男性和靓丽的女性可以引来更多的关注、点赞，用人单位招聘时多青睐于“高颜值”应征者……这些都在不经意间助推了“颜值经济”的发展，也碾压了不少相貌平平者的容貌自信心。

三是医美行业的宣传炒作。医美行业原本是满足一些人矫正生理缺陷的需要，但随着其适用范围扩大，向人们不间断传递出“形象可以通过自我努力加以塑造”的观念，大炒美容整形的效果，夸大容貌对金钱、就业、社交影响，这种营销暗示、催生和放大了人们的容貌焦虑。

心病还要心药医。破解“容貌焦虑”，应当保持开朗乐观、充满自信的阳光心态，笃信“天生我材必有用”，最关键的是要调整好被扭曲误导的思维认知。值得欣慰的是，虽然容貌焦虑给不少大学生带来困扰，大多数人可以理性看待。91.70%的受访者表示不会因为容貌焦虑而采取可能威胁自身健康的行为，如过度减肥、整容等。

每个人都是芸芸众生中独一无二的审美个体，要对美的概念有更为清醒的认知。千姿百态是人类社会的本来模样，人人都追求美，但没有必要，也更不可能是千人一面。“路遥知马力，日久见人心”，最终对职场起决定作用的还是劳动者的从业能力和文明素养。年轻人关注容貌、追求高颜值没有错，但不能因容貌而焦虑。“腹有诗书气自华”，与其花费大量时间、精力追求外貌精致，不如通过规律作息、得体衣着、健康生活、文明举动，用人格魅力来感染他人。