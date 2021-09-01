非洲各界反对病毒溯源政治化

近日，非洲国家医学界、政界和媒体界人士纷纷发声，反对将新冠病毒溯源问题政治化，谴责美国政治操弄有关问题，呼吁国际社会秉持科学精神开展抗疫合作。

长期以来，非洲大陆传染病肆虐，非洲也在应对各类疾病中积累了许多经验。一些非洲流行病学专家认为，新冠病毒溯源问题是科学问题，不应被政治化。长期研究艾滋病毒的南非专家萨利姆·卡里姆在接受媒体采访时表示，国际社会应以科学、客观、公正的态度看待溯源问题，不应该将新冠病毒溯源政治化。他强调：“现在不是摆出政治姿态，对他国指手画脚的时候，而是利用智慧收集科学证据的时候。”

刚果（金）国家生物医学研究院院长让-雅克·穆荫贝研究埃博拉病毒超过40年，他在接受媒体采访时表示，新冠肺炎疫情发生以来，社交网络上充斥着各种谣言。一些科学家在疫情问题上频频发声，澄清谬误，却遭到打压，承受了各种压力。穆荫贝认为：“病毒溯源是纯粹的科学问题，我们必须给科学家时间来找到新冠病毒的源头。”

一些非洲国家政党和政府官员同样反对新冠病毒溯源政治化，呼吁加强国际抗疫合作。南非执政党非洲人国民大会发表声明说，从科学角度看，病毒溯源十分重要，不应被用作地缘政治竞争的工具。搞阴谋论对战胜当下疫情、预防未来疫情毫无帮助，上世纪80年代以来的艾滋病防控工作受阻就是明证。声明指出，高收入国家大搞“疫苗民族主义”和“疫苗种族隔离”，造成发展中国家无力应对疫情，经济下滑、贫困加剧，国际社会应努力保持团结，从而有效阻遏病毒传播、减少对经济社会的破坏。

佛得角总统府民事办公室主任法奥斯蒂诺在会见中国驻佛得角大使杜小丛时表示，新冠肺炎疫情与病毒溯源是公共卫生问题和科学问题，关乎人民健康与经济恢复，需要各国团结协作，统筹解决，不应受到政治因素干扰。将病毒溯源问题政治化不但无益于各国协力抗疫，反而会制造分裂。佛方对中方在全球抗疫和病毒溯源问题上的积极作用表示赞赏。

还有非洲媒体和学者对美国政治操弄病毒溯源问题表达了不满。坦桑尼亚时事评论员乔治·门图在坦《卫报》发文称，中国始终采取负责任的科学态度对待病毒溯源问题，但美国从疫情初期就开始做“有罪推定”，竭尽所能地污蔑中国。今年初，世界卫生组织国际专家和中国专家组成联合溯源专家组，在中国开展了为期28天的联合研究。3月30日，世卫组织发布了长达120页的联合研究报告，得出了新冠病毒“极不可能”从实验室泄漏等权威结论。但以美国为首的少数国家不断政治操弄病毒溯源问题，以中方“不透明”为借口，不断对世卫组织施加压力，蓄意破坏国际溯源研究合作。美国此举既是为了转嫁自身抗疫不力、造成超过60万人死亡的责任，也是为了逃避世卫组织等国际机构对本国开展病毒溯源。

塞内加尔记者阿马杜·迪奥普在塞《太阳报》发文称，尽管中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告已基本排除了“实验室泄漏”假设，但美国仍炮制、宣扬新冠病毒“实验室起源”“人为制造”等阴谋论，其背后意图值得探究。他认为，中国成为抗击疫情表现出色的大国，这似乎成了美国发动“战争”的一个好借口，这是美国出于地缘政治和地缘战略的考量，其真实目的是借此抹黑和孤立中国。他强调，国际社会的当务之急是解决新冠肺炎疫情，各方应该协调努力、团结全球力量积极抗击疫情。

《埃塞俄比亚先驱报》的一篇评论文章也注意到，中国本着开放、透明的态度与世卫组织开展病毒溯源合作，同时正在向埃塞俄比亚在内的广大发展中国家提供抗疫援助。文章认为，其他国家也理应像中国一样尊重科学、团结抗疫，而不是将病毒溯源问题政治化，满足本国狭隘的政治目的。文章强调：“各国只有团结合作才能最终战胜疫情，除此之外的任何图谋，都可能给人类带来毁灭性的伤害。”