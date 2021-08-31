夜间门诊，晚上也能看名医

“医院开设了夜间门诊，方便了上班族，不用专门请假，公事家事都不耽误。”市民刘女士带着孩子来天津医科大学总医院夜间门诊看病。“白天忙工作，总是没时间带老人来医院，让老人自己出行又不放心，开设夜间门诊太方便了。”刘女士说。从6月1日晚上开始，天津医科大学总医院全面开启知名专家“夜诊”服务。

作为天津大型三甲综合性医院和医学中心之一，天津医科大学日均门诊量最高时达到1.3万多人。不少患者反映，部分专家每周出诊量比较少，挂号难。“医院的很多专家，除了日常坐诊，还在医科大学有教学任务，白天基本满负荷，很难再挤出时间增加门诊量。”天津医科大学总医院党委副书记、院长雷平说，如何在更大程度上满足百姓就医问诊需求？院党委决定开设专家夜间门诊，缓解就诊难。

“开设夜间门诊，需要的不仅是医生，挂号、药房、检查等众多配套部门都要同时在岗。”雷平说，院党委在党员专家中发起号召，组建“夜诊”团队。党员专家带头参与，主动调整自己的门诊、教学和休息时间，自觉加入。“筹备不到一周，挂号、导诊、药房、影像等部门党员职工踊跃报名，调整休息时间，尽全力提供高质量的门诊就医服务。”天津医科大学总医院门急诊部主任宋晨婕说。

6月1日起，天津医科大学总医院一支由24名专家组成、覆盖心血管内科、肾脏内科、消化内科等11科室的“夜诊”团队组建完成，每名专家调配时间，每周一到周四晚5点半到8点增设夜间门诊。

“增加一次‘夜诊’，可以诊疗20多名病人。”天津医科大学总医院消化内科行政副主任、主任医师周璐说，医院管理有一整套科学机制，每个科室根据每周总工作量，统筹安排白天和夜间门诊。截至7月底，天津医科大学总医院夜间门诊共计接诊1370人次，最高每日接诊81人次。

“夜间门诊的开设确实增加了工作量，再加上疫情防控，防范院内交叉感染的各项工作也从白天延伸到夜间，但细节一点儿都不能含糊。”雷平说，全院在导诊、分诊、药房等窗口和部门都安排了相应工作人员，避免人员聚集，确保患者在“夜诊”时间段完成完整诊疗流程。

近日，天津市卫生健康委制订试点实施方案，鼓励全市综合医院、专科医院、中医医院、基层医疗卫生机构国医堂开展“业（夜）诊”服务。“业诊”指业余门诊，即医疗机构安排知名专家和部分医务人员利用业余时间为患者提供诊疗服务；“夜诊”指夜间门诊，即医疗机构通过延长下午门诊接诊时间，为有需要的患者提供诊疗服务。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 06 版）