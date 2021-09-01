山东省卫生健康委员会举办0-6岁儿童眼保健及视力检查工作视频培训班

8月27日，山东省卫生健康委员会在济南举办全省0-6岁儿童眼保健及视力检查工作视频培训班。

培训班上，相关专家分别围绕国家妇幼司制定的《0—6岁儿童眼保健及视力检查服务规范(试行)》、儿童青少年近视防控和0—6岁儿童眼保健常见检查方法等内容开展培训，省卫生健康委妇幼处有关负责同志主持并讲话。市、县（市、区）卫生健康行政部门妇幼健康主管业务科（处）长及相关负责同志，各级妇幼保健机构分管领导、承担0-6岁儿童眼保健及视力检查和妇幼卫生信息管理工作的相关人员，以及有条件的基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务0-6岁儿童眼保健及视力检查工作的人员，约1000余人远程在线参加了培训。

下一步，山东省将继续加大宣传培训力度，普及儿童眼保健相关知识，增强全社会共同关爱儿童眼健康的意识，加强筛查和干预，做到早监测、早发现、早干预，提高儿童眼保健及视力检查服务覆盖率，降低近视发生率。