江西省卫生健康委启动让爱无缺公益行动暨“99公益日”一起捐活动

8月24日，让爱无缺公益行动暨“99公益日”一起捐活动启动会在江西省南昌市召开，江西省卫生健康委党组成员、副主任钭方芳出席会议，并为公益行动标志设计者颁发荣誉证书。

启动会上，公益行动标志设计者、南昌市轨道交通集团工会主席、省红十字会首席顾问阎志强现场解读标志设计寓意。省红十字基金会网络众筹部负责人讲解募捐工作的实操要点，解答募捐工作疑点难点。

启动会强调，全省妇幼健康系统要提高思想认识，加强组织领导，充分认识到开展公益行动的积极意义。要严格把握时间节点，认真做好宣传动员，切实将募捐工作及后续的筛查救助工作落地落细。要以此为契机，积极探索“妇幼健康互联网+”的全新工作模式，强化妇幼健康文化建设，提升妇幼健康综合素养。

据悉，让爱无缺公益行动由省卫生健康委、省民政厅、省红十字会、江西日报社、省计划生育协会联合开展，旨在增强公众出生缺陷防治意识，提高优生优育服务水平，综合防治出生缺陷，保障三孩生育政策顺利实施。2021年，通过公开募捐出生缺陷筛查救助资金，作为省政府民生实事项目有益补充，用于开展全省困难家庭孕妇免费产前诊断，困难家庭新生儿免费先天性心脏病筛查、遗传代谢性疾病筛查、听力筛查，建立健全困难家庭出生缺陷防治机制，防止贫困代际传递，防止新的贫困产生，巩固脱贫攻坚成果。

会议以视频方式召开，委相关处室、省红十字会、省计划生育协会、省直医疗机构有关同志30余人在主会场参会。各市、县卫生健康委有关同志和市级专家700余人在92个分会场参会。