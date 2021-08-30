直播预告：治疗腰椎病 这些康复疗法早知道

近年来，腰椎病在人群中的发病呈现出低龄化趋势。学生、长期从事电脑工作者、中老年人都是腰椎病的多发人群。腰椎病都有哪些类型？如何预防？患病之后怎样自我康复？9月1日15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播，本期将邀请中国中医科学院望京医院骨伤综合科主任王尚全做客直播间，为大众详细科普腰椎病的中医康复治疗法。

专家介绍：

王尚全，主任医师，中国中医科学院望京医院骨伤综合科主任、中国中医科学院第二批名青年中医、北京医师学会第六届优秀医师、中医骨伤康复教材副主编。北京中医药学会骨伤专业委员会委员、中国民族中医药学会康复分会第一届副会长、国家中医药管理局中医药科技成果推广项目专家、北京朝阳区名老中医传承指导老师、名中医下基层工作站负责人。

擅长：运用中医中药、中医手法、针刀技术、现代康复技术及手术等中西医结合方法治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损、强直性脊柱炎、骨折等脊柱、关节病及骨科康复疾患。

如何收看直播：

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