破食品安全底线者，虽火必究（养生杂谈）

今年4月以来，“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市等被揭露出食品安全问题，引发社会广泛关注。

近日，市场监管总局公开上述6起食品安全案件查处情况，要求食品生产经营者进一步落实食品安全主体责任，规范生产经营行为，保证群众饮食安全。

值得注意的是，近期接二连三“翻车”的并非小作坊、小摊贩，而是消费者耳熟能详的知名餐饮品牌，甚至不乏“网红餐厅”。表面是精致装潢、光彩亮丽的店面，背后却是卫生脏乱差、使用腐败食材的后厨。这种反差表明，餐厅名气、网红标签都不代表具有免检资质，就像电影里说的，开好车就一定是好人吗？

民以食为天。入口的东西，必须安全。这几起食品安全事件再次提醒社会各界——保障食品安全只有进行时、没有完成时，加强和改进食品安全管理工作永远在路上。

餐饮行业竞争激烈，成本压力大，但是再难也不能在食品安全上压缩投入、减少注意。安全对食品来说，是一票否决，不管名气多响，牌子多大，都不是逃避监管的借口。从这个角度说，此次监管部门的处罚具有很强的社会示范意义。

需要注意的是，以前有些餐饮企业出了事后“真诚道歉”，过段时间又故态复萌。这就需要完善守信激励和失信惩戒机制，要将食品安全“惩戒之棒”打到违法者的痛处，让他们真正痛定思痛、不敢再犯。为此，可以探索建立危害食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度，提高食品生产经营者的违法成本。

当前，餐饮行业新产品、新业态、新商业模式层出不穷，监管也要与时俱进，注重运用信息技术手段赋能食品安全监管。例如，可以探索建设“互联网+明厨亮灶”智慧监管系统，将后厨监控纳入日常监测抽查范围；综合运用大数据、人工智能、“互联网+”等技术，构建快检平台，将突击检查常态化、网格化，通过不打招呼、直奔企业、直插现场的形式，对问题企业进行重点查、回头查、反复查。

作为直接受食品安全影响的一方，消费者也要有意识地维护自身权益。一方面，消费时别光顾着排队，还要多留神，细致观察店面环境、人员操作是否合规。如果发现问题，可以及时地向相关部门提供线索。另一方面，把问题网红店列入自己的消费黑名单，多给差评。

食品安全底线不容突破，企业经营者对此须有敬畏之心，政府监管机构要切实严格执法，对违规者坚决查处追责，以明突破底线者，虽火必究。