国家卫健委：新冠疫苗接种对控制本轮疫情有明确效果

人民网北京8月27日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，目前，新冠病毒疫苗接种工作总体进展顺利，截至8月26日，全国累计接种新冠病毒疫苗20亿391万剂次，其中12-17岁人群接种已经达到1亿2443万剂次。疫苗接种的总人数达到了10亿7250万人，覆盖全国人口的76%。

另外，对于新冠疫苗在南京、扬州、郑州等地出现的新一轮疫情中的作用，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，这次疫情蔓延到了数十个城市，与去年没有疫苗广泛接种条件下产生的病例数相比，相对较少。可以说，疫苗接种是有明确效果的。

完成两剂疫苗接种患者占重症比例小于5%

截至8月26日24时，全国19省50市累计报告本土新冠肺炎感染者1390例。

郑忠伟说，在这些感染者当中，也不同程度地有接种疫苗以后感染的人员。这些人群当中，也不同程度地出现了重症和危重症。

“新冠疫苗接种可以很明确地说，对整个这波疫情的控制是有好处的。”郑忠伟列举了几个数据：第一，在重症病例当中，完成了两剂新冠疫苗接种的人员，占重症的比例小于5%。也就是说，95%以上的是没有接种或者没有完成免疫程序的人员。第二，在60岁以上重症人群当中，超过90%以上是没有接种疫苗或者没有完成接种疫苗的。在扬州出现的危重症患者，都没有接种疫苗。

接种完疫苗人群再传染风险下降

“可以说，疫苗接种是有明确效果的。”郑忠伟表示，这次疫情蔓延到了数十个城市，与去年没有疫苗广泛接种条件下产生的病例数相比，相对较少。

郑忠伟介绍，去年，北京新发地也发生了一次疫情。在同样的防控手段下，感染者累计300多人。这次北京市也有一些感染者，但是他们的密接和次密接者，到现在病例数远远小于上次。就在前天，北京市报道，18岁以上人群的疫苗接种率已经达到94.5%。

另外，前两天，钟南山院士的团队针对广东疫情也做了研究，并且发表了相应文章。研究表明，两剂疫苗接种后，对中症的保护效果达到了70%，对重症的保护效果达到了100%。广东省疾控中心还有一项研究发现，没有接种疫苗的或者只接种了一剂疫苗的人，它的病毒载量是接种完疫苗的人的3倍。也就是说，接种完疫苗的人群再传染给其他人的风险也是下降的。

吴良有表示，当前，随着德尔塔变异株的流行，全球疫情大幅反弹，我国外防输入的压力持续上升，秋冬季的到来进一步增加了疫情防控的难度，接种疫苗是预防新冠肺炎疫情的有效手段，希望大家积极主动接种疫苗。