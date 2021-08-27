国家卫健委回应人民网网友建议：现阶段没有必要对已接种疫苗人群开展抗体检测

人民网北京8月27日电 （记者杨迪）近日，人民网网友在领导留言板提出建议，希望尽快对已接种疫苗的人群进行抗体测查，对接种疫苗后没有出现抗体的人进行补种。在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟回应称，确实有很多民众担心，接种新冠疫苗后，最后中和抗体水平没有或者下降，会不会没有保护效果或者没有保护力了，希望能够去检测。在这里可以告诉大家，这既没有必要，也不可行。

郑忠伟表示，临床试验的结果已经表明，新冠病毒疫苗具有较强的免疫原性。怎么理解呢？就是接种疫苗后，中和抗体的阳转达到了90%多，同时接种疫苗后能刺激人体，除了产生中和抗体以外，还会产生细胞免疫以及免疫记忆。也就是说，刺激人体产生的免疫系统激活，中和抗体并不是唯一的。

“我们接种疫苗后抗体水平逐渐下降，这是人体免疫系统的自然反应。但是抗体水平下降，并没有说明疫苗就失去了保护效果。疫苗的保护，除了中和抗体以外，主要是依赖免疫记忆。”郑忠伟举例说，很多朋友小时候可能接种过一系列的疫苗，今天如果去测现在的抗体水平，也一定是低的。但是，并不代表对接种这个疫苗抵抗的病原体没有免疫力。目前开展的一些相关研究也表明，在完成全程免疫12个月后进行一次加强免疫，在很短的时间内，抗体水平会显著升高，这就证明是激活了人体的免疫记忆，而不是这剂疫苗本身造成的。所以说，免疫记忆是疫苗对人体免疫系统激活以后产生保护的很重要的一个指标。

那么，中和抗体怎么判断有效呢？郑忠伟介绍，要判断中和抗体是否能中和新冠病毒，需要在P3实验室，通过采集接种人员的血清去中和活病毒，这样才能判断中和抗体还有没有病毒中和作用。

“在历史上，我们接种疫苗很多了，只不过这次新冠病毒疫苗是在全球性的大疫情背景下接种的。历史上我们接种的其他疫苗，临床试验阶段已经证明了疫苗的有效性，而这次批准的疫苗，它的临床试验阶段和数据也是经过证明的，包括我国药监部门审批、WHO审批等等。”郑忠伟认为，以前常态的疫苗也都不开展人群的抗体检测，也没有这方面的法定要求，所以没有必要开展。

他最后强调，评判一个疫苗是否有效，主要还是要通过前期的临床试验，以及后期基于大规模疫情的真实世界研究来综合研判，而不能简单的以一个中和抗体水平来判定这个疫苗是不是有效、是不是能保护。所以，在现阶段的情况下，我们坚持没有必要开展大规模人群的抗体检测，也不可行。