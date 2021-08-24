各地疫情速览：8月23日新增确诊病例35例 其中本土病例1例

人民网北京8月24日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例35例，其中境外输入病例34例（上海9例，广东8例，浙江7例，云南4例，福建2例，四川2例，天津1例，陕西1例），本土病例1例（在河南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例96例，解除医学观察的密切接触者2426人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例722例（其中重症病例8例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8139例，累计治愈出院病例7417例，无死亡病例。

截至8月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1634例（其中重症病例19例），累计治愈出院病例88417例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94687例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1159314人，尚在医学观察的密切接触者35246人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者491例（境外输入405例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28057例。其中，香港特别行政区12062例（出院11766例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15932例（出院13601例，死亡828例）。

8月23日0—24时新增本土病例情况：

据河南卫健委消息，8月23日0—24时，全省新增本土确诊病例1例（商丘市1例），无新增无症状感染者和疑似病例。5例确诊病例出院（本土5例）。

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